Apuesta del Ayuntamiento de Montemayor por el talento joven vía Programa Campus Rural

El Ayuntamiento de Montemayor da la bienvenida a los estudiantes en prácticas del programa Campus Rural, una iniciativa promovida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y las universidades participantes.

Durante los próximos meses, los estudiantes colaborarán con el Ayuntamiento en diferentes proyectos relacionados con la conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural del municipio, así como en acciones de comunicación institucional.

Los participantes de este programa son Paula Andrea Bermudez, titulada con un Máster en Arqueología y Patrimonio Cultural, desarrollará labores de inventariado de piezas arqueológicas y museografía. Por su parte, Eugenio Pérez, con Máster en Gestión del Patrimonio Cultural, trabajará en la creación de contenidos y desarrollo de la página web del Museo de Ulia y del B.I.C del Castillo de Dos Hermanas. Asimismo, María Alcaide, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, colaborará en las acciones de comunicación y gestión de redes sociales.

El Programa Campus Rural tiene como finalidad acercar el talento universitario a los municipios rurales mediante la realización de prácticas académicas remuneradas, contribuyendo al desarrollo de proyectos que generen nuevas oportunidades de empleo en el territorio. Con su participación en este proyecto , el Ayuntamiento de Montemayor reafirma su compromiso con la colaboración entre las universidades y el medio rural, impulsando proyectos que contribuyen a la conservación del patrimonio y el desarrollo de la localidad.

