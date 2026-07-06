El nuevo Club de Idiomas fomentará el aprendizaje y el desarrollo infantil y juvenil en Montemayor

El Ayuntamiento de Montemayor informa de la puesta en marcha del Club de Idiomas, una iniciativa en colaboración con la Asociación Juvenil Remonta, entidad de ámbito comarcal con sede en Montemayor y Montilla, que ofrecerá un espacio para el aprendizaje de idiomas dirigido a niños y jóvenes de entre 3 y 16 años.

El proyecto se desarrollará en la Biblioteca Pública Municipal de Montemayor y dará comienzo el próximo 13 de julio, en horario de lunes a viernes. El programa contará con grupos adaptados a las diferentes etapas de desarrollo, permitiendo que cada participante aprenda a su propio ritmo.

El objetivo principal se centra en el aprendizaje de idiomas de forma dinámica, práctica y divertida. A través de juegos cooperativos, debates, música y dinámicas de grupo, el Club de Idiomas es , una nueva iniciativa educativa que nace con el objetivo de ofrecer a niños y jóvenes un espacio de aprendizaje dinámico, participativo y enriquecedor. A través de actividades en inglés y francés, el proyecto pretende acercar los idiomas de una forma práctica y motivadora.

No obstante, su finalidad va mucho más allá del aprendizaje lingüístico, ya que también fomentará el desarrollo de habilidades sociales, la educación en valores y el autoconocimiento, promoviendo el crecimiento personal y la convivencia entre los participantes.

Esta propuesta será posible gracias al trabajo, la implicación y la coordinación de las monitoras del Campus Rural, la Concejalía de Juventud, Infancia y Familias y el Punto Vuela, cuya colaboración ha permitido poner en marcha una iniciativa que amplía la oferta de actividades educativas y de ocio formativo durante el verano, reafirmando el compromiso conjunto con el desarrollo integral de la infancia y la juventud.

El proyecto se financia a través del Programa Campus Rural del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico los alumnos Seleccionado fueron Zaira Escalona, estudiante del Doble Grado en Trabajo Social y Sociología de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Marta López, graduada en Psicología por la Universidad de Málaga y Araceli Vargas estudiante de Trabajo social por la Universidad de Jaén, Zakaria El Khoumsi Grado en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Huelva quienes han diseñado una propuesta educativa basada en el aprendizaje experiencial.