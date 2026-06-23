Endureros y quadtreros disfrutaron y padecieron del circuito del I Enduro-crono de motos y quad

El pasado sábado el Cerro de la Alcoba de Montemayor se convirtió en el ombligo del mundo para endureros y quadtreros con la celebración del I Enduro-crono de motos y quad en honor a San Acacio, patrón de Montemayor, organizado por el Motoclub los Barreiros, con el patrocinio del Ayuntamiento de Montemayor.

Cientos de curiosos, participantes y aficionados al motor disfrutaron de una emocionante jornada de competición con la celebración el I Enduro-crono de motos y quad en honor a San Acacio, que reunió a numerosos pilotos llegados de distintos puntos de España. El recorrido, diseñado para poner a prueba tanto la habilidad técnica como la resistencia física de los participantes, ofreció un espectáculo lleno de emoción, esfuerzo y superación.

Desde primera hora de la mañana, los competidores afrontaron un trazado exigente, con zonas de trialeras, caminos rápidos, pasos de tierra suelta, pozas y diversos obstáculos naturales que obligaron a mantener la máxima concentración durante toda la carrera. Las condiciones del terreno, marcadas por el polvo, barro y las altas temperaturas, añadieron un punto extra de dificultad a una prueba ya de por sí muy selectiva.

En la categoría de Enduro, los pilotos demostraron un gran nivel técnico, protagonizando intensos duelos por las primeras posiciones y dejando imágenes espectaculares en las zonas más complicadas del recorrido.

La regularidad y la capacidad para gestionar el desgaste mecánico fueron claves para alcanzar los puestos de honor.

Por su parte, la competición de Quad no defraudó a pesar de las bajas bien por rotura o por la propia dureza del recorrido que hizo que mas de uno se lo pensara. La potencia de las máquinas y la espectacularidad de sus maniobras hicieron vibrar al público presente. Los participantes tuvieron que emplearse a fondo para superar los obstáculos y mantener un ritmo constante a lo largo de todo el trazado, ofreciendo una lucha muy igualada hasta los últimos compases de la prueba.

La organización destacó el excelente comportamiento de pilotos, equipos y aficionados, así como el buen desarrollo de una jornada que volvió a poner de manifiesto el creciente interés que despiertan las disciplinas off-road.

Al término de la competición, la entrega de trofeos puso el broche final a un evento marcado por la pasión por el motor, el compañerismo y el espíritu de superación que caracteriza al mundo del Enduro y el Quad.

Clasificación Enduro

Clasificación Quad