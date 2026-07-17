El Patronato Provincial de Turismo promueve «Córdoba Infinitas Experiencias», más de 40 actividades desde julio a noviembre

Más de 1.000 personas podrán conocer mejor la increíble oferta cultural, natural y gastronómica de la provincia de Córdoba gracias a las más de 40 actividades gratuitas de ‘Córdoba Infinitas Experiencias’, programa impulsado por la Diputación de Córdoba, a través de su Patronato Provincial de Turismo, que vuelve a ponerse en marcha para dar a conocer todo el potencial turístico de las comarcas cordobesas.

La delegada de Turismo en la institución provincial y vicepresidenta del Patronato, Narci Ruiz, ha destacado que “estamos encantados de dar ese empujoncito a todas estas empresas que se dedican a actividades del sector turístico en esta época del año, que es un poco más complicada, y además a nosotros nos sirve por tener una clara vocación de desestacionalización turística y vertebración del territorio con la oportunidad de dar a conocer todos los municipio”.

En definitiva, ha continuado, “lo que estamos haciendo es promover actividades mucho más atractivas y cercanas que permiten la desconexión en esta época del año y van dirigidas a cualquier persona que necesite ese ratito de diversión o de amplitud de conocimiento cultural, ya sea en familia, en grupo, con amigos o en solitario; es decir, nos dirigimos a todos los perfiles del turista”.

“Son actividades que están muy bien estructuradas, muy bien pensadas y muy bien montadas para que ese día nos quede en el recuerdo a todos como una vivencia única”, ha subrayado.

Actividades programadas

La también vicepresidenta del Patronato de Turismo ha adelantado el contenido de algunas de las actividades programadas. Así, el sábado 25 tendrá lugar en Montilla la actividad titulada ‘El Gran Capitán y los vinos de crianza’, “un día que evoca la historia del Gran Capitán y de bodegas donde reposan los vinos bajo crianza ecológica”, ha señalado Ruiz.

Ese mismo día, el municipio de Cabra acogerá la actividad ‘Secretos del atardecer: leyendas y sabores’, “un día para descubrir el encanto del pueblo mágico de Cabra a través de una visita guiada y teatralizada y una degustación gastronómica de productos locales”.

Durante el mes de agosto le tocará el turno a Almodóvar del Río (8 agosto), con una visita teatralizada al castillo y actividades acuáticas en La Breña; y a Iznájar (22 agosto), con un scape castle descifrando pistas para liberar la fortaleza y actividades de kayak o paddle surf en el pantano. Además, el 29 de agosto Belmez acogerá una actividad en la que, según la delegada de Turismo, “se podrá leer el paisaje minero que marcó la historia del pueblo y la comarca del Guadiato con una visita guiada al atardecer al castillo de Belmez, degustación de productos ibéricos y quesos y, por último, la observación de cielos Starlight y música ambiente”.

En septiembre, las actividades programadas serán en Belalcázar (12 septiembre), Espejo (19 septiembre) y Palma del Río (26 septiembre).

En octubre, será el turno de Castro del Río y Priego de Córdoba; y en noviembre, con fechas aún por concretar, se visitarán enclaves de Zuheros, Lucena y Luque.

Las actividades a desarrollar incluyen visitas teatralizadas, turismo astronómico, catas de aceite y vino, visitas a bodegas y lagares, degustaciones de productos típicos locales, dinámicas inmersivas y, en épocas de más calor, actividades acuáticas en embalses, pantanos y playas de interior. Las visitas son para grupos de entre 30-35 personas, en horario de fin de semana, dando comienzo a partir del 25 de julio y llegando hasta el 30 de noviembre.

Para asistir a las actividades hay que inscribirse rellenando el formulario habilitado en la web. Se podrá realizar la inscripción en cada actividad el viernes anterior a su celebración. Todas las actividades se irán dando a conocer en los perfiles de Instagram y Facebook del Patronato Provincial de Turismo.