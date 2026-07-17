La Vendimia Teatral regresa a Montilla de la mano de Fundación Alvear

El Ayuntamiento de Montilla y la Fundación Alvear han presentado la segunda edición de la Vendimia Teatral, una iniciativa que volverá a convertir las históricas instalaciones de Bodegas Alvear en un escenario vivo para acercar al público la historia, la cultura y el patrimonio vitivinícola de Montilla a través de una experiencia de teatro inmersivo. La propuesta se desarrollará del 4 al 7 de septiembre, coincidiendo con la programación de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles.

La presentación ha contado con la participación del alcalde de Montilla, Rafael Llamas; la delegada de Cultura, Soledad Raya; la presidenta de la Fundación Alvear, Mamen Giménez de Alvear; y miembros del equipo artístico responsable de la representación, quienes han destacado la consolidación de una actividad que nació en 2025 y que regresa manteniendo el formato que tan buena acogida obtuvo en su primera edición.

La programación contempla 16 representaciones, distribuidas en cuatro pases diarios durante cuatro jornadas, con un aforo limitado a 25 personas por sesión, lo que permitirá la participación de 400 espectadores en total. Las funciones comenzarán este año a las 18:00, 19:00, 20:00 y 21:00 horas, retrasando una hora el primer pase para favorecer el confort del público durante las jornadas de septiembre. Cada representación tendrá una duración aproximada de entre 45 y 60 minutos.

El montaje mantiene el formato de teatro inmersivo, en el que el público abandona la tradicional butaca para recorrer los distintos espacios de la bodega junto a los personajes, formando parte del desarrollo de la historia y descubriendo episodios fundamentales relacionados con el vino de Montilla, la uva Pedro Ximénez y el patrimonio vitivinícola local.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha subrayado que esta iniciativa responde al modelo de ciudad que impulsa el Ayuntamiento. «Montilla tiene un proyecto muy claro en el que la cultura, el patrimonio, el turismo y nuestra tradición vitivinícola se complementan para generar oportunidades de desarrollo económico y social», ha señalado.

El alcalde ha querido destacar especialmente la colaboración entre la administración local y la iniciativa privada. «El Ayuntamiento puede poner la semilla, pero este tipo de proyectos solo son posibles gracias al compromiso del tejido empresarial y de entidades como la Fundación Alvear, que contribuyen a reforzar la marca Montilla como un destino vinculado a la calidad y a la excelencia», ha afirmado.

Durante la presentación también se puso en valor el trabajo realizado por el equipo artístico encabezado originalmente por Juan Carlos Rubio, autor del proyecto, cuya propuesta se mantiene prácticamente intacta tras el éxito de la primera edición. En esta ocasión, la dirección artística pasa a Antonio Salas, incorporando pequeños ajustes que permiten mantener viva la representación sin alterar la esencia del montaje. Asimismo, se mantiene el mismo elenco de actores, que continúa participando de forma altruista.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Alvear, Mamen Giménez de Alvear, ha explicado que el objetivo es consolidar la Vendimia Teatral como una cita permanente dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia. Además, ha anunciado algunas mejoras organizativas, como la habilitación de espacios de descanso para personas mayores y una zona de actividades para niños y niñas mientras sus familias disfrutan de la representación.

La venta de entradas combinará un punto presencial en la tienda de Bodegas Alvear, pensado especialmente para facilitar el acceso prioritario a la ciudadanía de Montilla, con una plataforma de venta online que permitirá ampliar progresivamente la difusión del evento al resto de la provincia y de Andalucía.

El Ayuntamiento de Montilla considera que esta propuesta constituye un ejemplo de colaboración institucional y empresarial que contribuye a enriquecer la programación de la Fiesta de la Vendimia y a proyectar la imagen de Montilla como referente del enoturismo, la cultura y el patrimonio vitivinícola, reforzando la promoción de la uva Pedro Ximénez como uno de los principales elementos diferenciadores del municipio.