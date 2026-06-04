Convocada la licitación de las obras de adecuación de los locales municipales del Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado la licitación de las obras de adecuación de los locales municipales ubicados en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio para su transformación en un nuevo espacio cultural intergeneracional. El proyecto, publicado hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público, cuenta con una inversión total de 689.820,41 euros y un plazo de ejecución de diez meses.

La actuación permitirá finalizar y poner en uso un espacio de casi 900 metros cuadrados que permanecía sin terminar desde la construcción del edificio y que pasará a convertirse en un equipamiento municipal destinado a fomentar la convivencia, la participación y el desarrollo de actividades culturales, educativas y sociales para diferentes generaciones.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que este proyecto responde a uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno durante el presente mandato. “Era uno de los proyectos que nos comprometimos a desarrollar y, además, con un uso muy específico: dotar a nuestros mayores de un espacio que vienen demandando desde hace tiempo para desarrollar sus actividades, gestionar parte de su programación y contar con un lugar de encuentro y convivencia”, ha señalado.

Según ha explicado el alcalde, el proyecto va más allá de la creación de un espacio para personas mayores. “Queremos consolidar un auténtico espacio intergeneracional, abierto a actividades compartidas entre vecinos y vecinas de diferentes edades, favoreciendo la convivencia y fortaleciendo los lazos comunitarios en nuestro municipio”, ha afirmado.

La financiación de la actuación procede en su mayor parte de la Diputación de Córdoba, que aporta 561.024 euros a través de los fondos provinciales asignados al municipio al inicio del mandato. El resto de la inversión, 128.796,41 euros, será asumido por el Ayuntamiento de Montilla.

Asimismo, Llamas ha agradecido el trabajo realizado por el equipo técnico municipal y por la arquitecta montillana Elena Carmona, redactora del proyecto en colaboración con los servicios técnicos del Ayuntamiento. “Con esta actuación culminamos un edificio fundamental para la actividad cultural, educativa y juvenil de Montilla, complementando la biblioteca y ampliando los recursos municipales disponibles para la ciudadanía”, ha añadido.

Por su parte, el arquitecto municipal, Carlos Cobos, ha explicado que la intervención permitirá adecuar completamente un local actualmente en bruto, situado sobre el aparcamiento de la biblioteca, que carece de los elementos necesarios para su utilización. Para ello, se ejecutarán las obras de cubierta, instalaciones, cerramientos, acabados interiores y accesibilidad, además de todas las actuaciones necesarias para garantizar su seguridad y funcionalidad.

El nuevo equipamiento contará con una superficie construida de 897 metros cuadrados y se organizará en torno a una zona de recepción y atención al público, un gran espacio común de relación y cinco salas multifuncionales de diferentes tamaños, concebidas para adaptarse a distintos usos gracias a sistemas de paneles móviles que permitirán ampliar o dividir espacios según las necesidades de cada actividad.

El proyecto incorpora además una conexión directa con el patio exterior de la biblioteca mediante amplias superficies acristaladas, favoreciendo la integración visual y funcional de ambos espacios. También se contempla una zona de apoyo para servicio de cafetería o ambigú y espacios totalmente accesibles desde la calle Majuelos.

Para Carlos Cobos, la flexibilidad es uno de los aspectos más destacados de la actuación. “Se ha diseñado como un espacio polivalente, capaz de albergar actividades culturales, formativas, sociales o de ocio, sin estar condicionado a un único uso. La idea es ofrecer a la ciudad un equipamiento adaptable a las necesidades presentes y futuras”, ha explicado.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas durante los próximos veinte días naturales a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, mediante procedimiento abierto simplificado.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Montilla continúa avanzando en la mejora de los equipamientos municipales y en la creación de nuevos espacios destinados al encuentro ciudadano, la participación social y el desarrollo de actividades culturales y educativas para toda la población.