Llega a las librerías ‘La luz de Andalucía’ la ultima novela de Marcos Navarro

El descendiente de montillanos Marcos Navarro Buendía, trae su tercera novela La luz de Andalucía que está ambientada en Montilla, pueblo de nacimiento de su abuela paterna.

Marcos Navarro Buendía es hijo y nieto de emigrantes andaluces que, como muchos otros, se mudaron a tierras valencianas para tratar de labrar su porvenir. Como padre de 2 hijas, las cuales conocieron en vida 3 bisabuelas, y mediante sus libros ha querido dejar por escrito el legado de vida que cada una de ellas le narró mientras vivieron. Por ello, he querido dedicar un libro a cada una de ellas.

‘La bondad’ fue el primer libro que publicó y está ambientado en Castellón, de donde es originaria la familia de su mujer. El segundo, llamado ‘La sonrisa del Júcar’ está ambientado en un pueblo de Cuenca que pertenece a la España vaciada.

Con este tercero, con ‘La luz de Andalucía’, viajo al sur, a nuestra tierra. Estos libros narran no solo la forma de vida que va desde 1920 hasta la actualidad, como le he comentado antes, sino que nos acercan también a la emigración y a lo que supuso para muchas gentes. Considero que podrían ser la historia de cualquiera de las familias emigrantes que dejaron sus raíces para tratar de encontrar un porvenir mejor, así como a cualquier montillano interesado en la vida de Montilla y de la provincia en el último siglo.

En cada una de estas novelas no solo relato la vida familiar, sino que utilizo a la familia y a sus coetáneos como personajes para tratar de transmitir las tradiciones, la forma de vida de la zona y de la época, la gastronomía, la etnografía y la evolución del estilo de vida en la época que les tocó vivir, desde 1920 hasta prácticamente la actualidad. Es un viaje en el tiempo que pretende acercar al lector a una forma de vida pasada, a la par que es un homenaje a aquellas tierras que las vieron nacer y, en este caso, a todos aquellos que tuvieron que partir y dejar atrás sus raíces, ha señalado Marcos Navarro Buendía.

La luz de Andalucía, memoria de una montillana

Trini nació en Montilla, Córdoba, bajo el sol implacable de una Andalucía marcada por la lucha por la tierra, el hambre y el analfabetismo. Hija de una generación rota por la Guerra Civil, su destino parece escrito en los surcos de los olivares: una vida de servicio, silencio y resignación. Sin embargo, el amor por Antonio y la desesperación por un futuro digno la empujan a un éxodo que la llevará a recorrer la geografía de una España en plena transformación.

La luz de Andalucía no es solo la biografia de una mujer excepcional; es un viaje sensorial por la memoria colectiva de España, un recordatorio de que nuestras raíces no están en un solo lugar, sino en cada paso dado con dignidad. Este libro es un homenaje a todas aquellas mujeres que se fueron en silencio después de haberlo dado todo y cuyo sacrificio ha supuesto el porvenir de todo un pueblo.

La novela ya se encuentra disponible en Montilla en la librería Nobel.