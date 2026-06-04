Entrega de los Premios Académicos de Artes Plásticas y de los reconocimientos del Concurso de Dibujo y Pintura

El Palacio de la Merced, acogió anoche el acto de entrega de reconocimientos del Concurso de Dibujo y Pintura y de los Premios Académicos de Artes Plásticas de la Fundación Rafael Botí, “dos iniciativas que nacieron de una idea muy sencilla a la par que importante, apoyar a quienes están empezando”.

De este modo lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien acompañado por el delegado de Cultura, Gabriel Duque, ha sido el encargado de hacer entrega de estos galardones.

Unos premios, ha continuado Fuentes, “que lanzamos en un año tan especial como es el de la celebración del X aniversario del Centro de Arte Rafael Botí y los 125 años del nacimiento de este artista universal”.

“Pensamos que estas efemérides eran una magnífica ocasión para mirar al futuro, un futuro que está aquí hoy con la juventud que nos acompaña y que ha participado en unos reconocimientos que nacieron pensando en ellos”, ha apostillado Fuentes.

El máximo responsable de la institución provincial ha hecho hincapié en que “desde la Fundación Rafael Botí nos marcamos un objetivo claro en esta nueva etapa, el de acercar más el arte a los más jóvenes y ayudar a despertar vocaciones creativas”

Por eso, ha añadido, “quisimos trabajar de la mano de los colegios, de los institutos y de las AMPAS. Y por eso quiero agradecer especialmente la magnífica respuesta que hemos recibido, porque cuando las instituciones educativas y las familias se implican, las cosas salen bien, siendo estos premios un magnífico ejemplo”.

Para Fuentes, “apoyar la creatividad es una inversión en futuro; es dar visibilidad a creadores que, quizá dentro de poco, serán grandes artistas que lleven el nombre de nuestra provincia más allá de nuestras fronteras. De ahí que estos reconocimientos sean tan importantes”.

“Quiero felicitar especialmente a los niños y niñas premiados en el Concurso de Dibujo y Pintura, en total 14 galardones, de los centros CEIP Mediterráneo, IES Maimónides, IES Guadalquivir, Colegio Compañía de María de Puente Genil, CEIP Carlos III de La Carlota, CEIP Fuente del Moral de Rute, CEIP Santos de Isasa de Montoro y CEIP Nuestra Señora de la Estrella de Villa del Río”, ha remarcado Fuentes.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha tenido unas palabras para los once estudiantes que han recibido los Premios Académicos, “porque sabemos que detrás de cada expediente excelente hay muchas horas de trabajo, de constancia y de sacrificio. Hoy reconocemos ese esfuerzo y celebramos el ejemplo que representáis”.