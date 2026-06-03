El homenaje a Rafael Rodríguez encara su clausura con la presentación del libro ‘Pinceladas de palabras’

El Ayuntamiento de Montilla, a través de la Concejalía de Cultura, encara la recta final de la exposición homenaje dedicada al artista montillano Rafael Rodríguez, una muestra que finalizará su recorrido el próximo 7 de junio y que anoche celebraba su última gran cita con la presentación del libro ‘Pinceladas de palabras’, con textos e ilustraciones del propio creador.

Desde el patio del recuperado claustro del pretorio del convento de Santa Clara, la presentación de la publicación incluyó además una entrevista pública al artista montillano a cargo de los periodistas Ángel Robles, subdirector de El Día de Córdoba, y Rosa Marqués, creadora de la publicación ‘We love Montilla-Moriles’, con el objetivo de acercar al público no solo su obra, sino también su pensamiento, su trayectoria y su manera de entender la creación artística.

En palabras de la concejala de Cultura, Sole Raya, “hemos querido cerrar este homenaje abriendo una estancia muy especial, la de las palabras de Rafael Rodríguez, porque su obra no se entiende solo desde la imagen, sino también desde sus ideas, sus textos y esa mirada tan personal que ha acompañado toda su trayectoria”.

Por su parte, el artista montillano Rafael Rodríguez ha reconocido que contemplar el conjunto de su trayectoria le ha producido “un impulso muy positivo para hacer algo nuevo”, al tiempo que ha defendido la importancia de la renovación en el proceso creativo. “Lo más importante es renovarse”, ha señalado el autor, quien ha asegurado recibir este reconocimiento “con humildad y con orgullo, las dos cosas a la vez”.

Durante su intervención, Rafael Rodríguez ha reflexionado también sobre el papel de la técnica y la perspectiva del tiempo en la creación artística. “Uno no sabe lo que está haciendo hasta que no pasa un tiempo”, ha afirmado, antes de añadir que “hay que revisarlo todo y mejorarlo si se puede, no como concepto, sino como técnica, porque la técnica es indispensable”.

La recopilación presentada bajo el título ‘Pinceladas de palabras’ reúne textos y versos del propio artista, concebidos inicialmente como piezas íntimas, alejadas de cualquier intención editorial. “Este libro no es un libro; es un entretenimiento que uno tiene en ciertos momentos”, ha explicado Rafael Rodríguez, quien ha señalado que estos escritos nacieron para ser compartidos en espacios cercanos, “en una reunión de bodeguilla”, antes de convertirse ahora en parte de este homenaje gracias al impulso del fotógrafo Rafa Aguilar con la edición de la Concejalía de Cultura.

La exposición homenaje a Rafael Rodríguez podrá visitarse hasta el próximo 7 de junio en sus tres sedes: San Juan de Dios (pintura), Claustro del Pretorio de Santa Clara (escultura) y Casa del Inca (dibujos) completando así un recorrido que reivindica la figura del veterano creador montillano. Los horarios de apertura son jueves, de 19:00 a 22:00 horas; viernes y sábado, de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 22:00 h; y domingo, de 12:00 a 14:00 h.