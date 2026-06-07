Los delitos aumentan en el ámbito de la Guardia Civil en el primer trimestre del año en Montilla y Puente Genil

En el balance publicado por el Ministerio del Interior, la criminalidad se ha reducido durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior a nivel autonómico, y solo ha aumentado un 1% a nivel nacional, mientras que en la provincia de Córdoba se ha incrementado un 8,5%, y se ha disparado hasta el 23,7% en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia, que contrasta con el crecimiento del 6,2% en la demarcación provincial de la Policía Nacional.

Es Priego de Córdoba el municipio de la Guardia Civil en el que más han aumentado los delitos, nada menos que un 52%, mientras que en Montilla se han incrementado un 48,9%, en Puente Genil un 14,8% y en Palma del Río un 8,8%.

Crece la criminalidad convencional

Del mismo modo que ocurre con la criminalidad total, los delitos convencionales se han incrementado nada menos que un 9,8% en la demarcación provincial de la Guardia Civil, por encima de la media provincial, que es del 7,8%, y mucho más que la media nacional del 1%, mientras que en Andalucía han descendido.

Ese tipo de criminalidad convencional se ha desbocado hasta el 56,7% en Priego de Córdoba, ha aumentado un 16,8% en Montilla, un 9,6% en Puente Genil, y se ha reducido un 9,5% en Palma del Río, municipio que venía experimentando continuos incrementos en ese tipo de delitos durante los dos últimos años.

Se duplican los robos en domicilios y establecimientos

Preocupa especialmente que durante el primer trimestre del año en el ámbito de la Guardia Civil se hayan duplicado los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, con un crecimiento del 113%, sobre todo debido al aumento del 241% en este tipo de delitos en Puente Genil, mientras que en Priego de Córdoba se han incrementado un 120% y en Palma del Río un 10%. Y atendiendo a los robos producidos exclusivamente en domicilios, la subida en Priego es del 266% y en Puente Genil del 190%.

No menos preocupante es que en Puente Genil hayan crecido un 500% los robos con violencia e intimidación. En lo que se refiere a los hurtos, han aumentado un 26,7% en Priego, un 7,7% en Montilla y un 6,3% en Palma del Río. Y los delitos de lesiones y riña tumultuaria se han disparado en Priego de Córdoba un 300%.

Por contra, en la demarcación provincial de la Guardia Civil se han reducido otro tipo de delitos que habían experimentado incrementos en periodos anteriores, como los homicidios y asesinatos, los delitos contra la libertad sexual, las sustracciones de vehículos y el tráfico de drogas.

Cada vez menos guardias civiles en esta provincia

Las tipologías delictivas que más han crecido –robos en domicilios y establecimientos, hurtos, robos con violencia e intimidación– están directamente relacionadas con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con más de 200 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 9,8% de efectivos en los cuatro últimos años.

La estadística de Interior confirma una vez más las reiteradas denuncias de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, porque esa falta de agentes afecta gravemente a la seguridad ciudadana, con la mayoría de las dependencias cerradas y las escasas patrullas disponibles sobrepasadas al tener que encargarse de la vigilancia de varias poblaciones simultáneamente.

Cibercriminalidad desbocada

En cuanto a la cibercriminalidad, durante ese primer trimestre del año ha aumentado un 72,3% en el ámbito provincial de la Guardia Civil, llegando al 83,9% en las estafas informáticas. En Montilla los ciberdelitos se han incrementado un 191,7%, mientras que en Palma del Río han crecido un 102,6%, en Priego un 42,9% y en Puente Genil un 30,6%.

Augc