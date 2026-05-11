Gran nivel y ambiente en el Campeonato Provincial de tiro con arco de Aire Libre en La Carlota

El sábado se celebró el Campeonato Provincial de tiro con arco de Aire Libre en La Carlota y organizado por el Club Arquero La Carlota que coincidió con la 3 Jornada de la Liga Andaluza de Aire Libre.

La mañana comenzó, como no podía ser de otra manera, con un respetuoso minuto de silencio en memoria de Joaquín Mérida, magnífico arquero, con un extraordinario palmarés, pero sobre todo una magnífica persona, como así se está dejando sentir en las redes sociales. Desde nuestro club enviamos nuestro más sincero pésame y un afectuoso abrazo a sus familiares y amigos más cercanos.

En lo deportivo, el día fue complicado, por la lluvia y el viento racheado y cambiante que tuvieron los deportistas, sobre todo en la segunda parte de la competición. Aún así, muy buen nivel de todos los arqueros, a los que felicitamos por su participación.

Como siempre, gran ambiente de compañerismo en la línea de tiro.

Desde el Tiro Con Arco La Carlota han querido agradecer a Antonio Hernando, juez principal de esta prueba, y a los jueces en prácticas, su explicaciones y su paciencia.

Los resultados para el club Tiro Con Arco La Carlota han sido extraordinarios:

Claudia Wic … primera clasificada en el que ha sido su estreno en competición)

primera clasificada en el que ha sido su estreno en competición) Marta Márquez Morales…. segunda clasificada

segunda clasificada María Márquez Morales…. tercera clasificada

tercera clasificada José Luis Gómez Portillo… segundo clasificado en longbow

segundo clasificado en longbow Antonio Márquez Jiménez… segundo clasificado en arco recurvo instintivo senior

segundo clasificado en arco recurvo instintivo senior Rafael Serrano Delgado… primer clasificado arco recurvo instintivo +50

primer clasificado arco recurvo instintivo +50 Javier Gómez Portillo… segundo clasificado en barebow

segundo clasificado en barebow David Martínez Castillejo… tercer clasificado en arco compuesto

Muy buena competición también de José Antonio Polonio en barebow, y de Hernando Romero y Aurelia García en arco tradicional instintivo.

Club de Arqueros de Castro del Río

Nuestros arqueros realizaron una excelente participación, demostrando el trabajo y la constancia de los entrenamientos, además de lograr muy buenos resultados en sus respectivas categorías.

Más allá de los resultados, queremos destacar el gran ambiente vivido entre clubes, compartiendo una jornada fantástica con compañeros de toda la provincia y disfrutando de nuestro deporte.

Del Club Arqueros de Castro del Río esta vez solo podemos destacar el estreno como juez de Domingo Pozo.