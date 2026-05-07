El consistorio reclama a lo público mientras privatiza lo público

Anoche se celebró un pleno en el que por un lado se reclamaba a la Junta de Andalucía la construcción de infraestructuras deportivas cubiertas en los colegios San José y San Francisco Solano, mientras se privatizaba, por un importe de 159.251,46 euros más IVA, la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU).

Infraestructuras deportivas cubiertas en los colegios San José y San Francisco Solano

El Ayuntamiento de Montilla aprobó anoche en sesión plenaria una moción para reclamar a la Junta de Andalucía la construcción de infraestructuras deportivas cubiertas en los colegios San José y San Francisco Solano, con el objetivo de garantizar unas condiciones adecuadas para la práctica de la educación física durante todo el curso escolar.

La propuesta planteaba instar a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a licitar y ejecutar de forma inmediata el gimnasio comprometido para el CEIP San José dentro del Plan de Infraestructuras Educativas anunciado en 2022, así como planificar y construir una instalación cubierta en el CEIP San Francisco Solano.

Durante el debate plenario, la concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Raquel Casado, en representación del PSOE, grupo proponente de la moción, puso de manifiesto la situación que atraviesan ambos centros educativos, “se trata de una reivindicación justa para evitar situaciones de desigualdad entre centros educativos de Montilla”, ha defendido la edil, quien ha recordado que el alumnado de ambos colegios ha estado este curso “prácticamente dos meses sin sus clases de educación física consecuencia del tren de borrascas y de no disponer de unas instalaciones cubiertas, en una situación que se viene alargando demasiado en el tiempo”.

Sin duda la edil ha olvidado que el mismo frente de borrascas ha dejado sin caminos a los agricultores de Montilla y que aun no han empezado las obras para subsanarlo.

Por su parte, la concejala de Izquierda Unida, Mª Luisa Rodas, mostró el apoyo de su grupo municipal a la moción y recordó que su formación ya había presentado anteriormente iniciativas relacionadas con la mejora de los centros educativos públicos de Montilla. “Todo lo que sea mejorar los servicios públicos y garantizar una educación pública de calidad contará siempre con nuestro respaldo”, señaló durante su intervención, insistiendo además en la necesidad de seguir reclamando inversiones educativas pendientes para la localidad.

Asimismo, el concejal del Partido Popular, Federico Cabello de Alba, confirmó el voto favorable de su grupo municipal a la propuesta, destacando que “cada vez que se ha traído al Pleno una medida destinada a mejorar las necesidades de los centros educativos de Montilla, el Partido Popular ha mostrado su apoyo”, si bien tildó de “oportunismo político” el planteamiento de la moción “durante una campaña electoral y no cuando se estaban preparando los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

Nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU)

El Pleno del Ayuntamiento de Montilla también aprobó la adjudicación del contrato para la redacción del nuevo Plan de Ordenación Urbana (POU), a la UTE BK TCA POU MONTILLA por un importe de 159.251,46 euros más IVA, cuyo pliego establece un plazo total de 50 meses para la tramitación y aprobación definitiva del documento urbanístico.

Según el consistorio, la finalidad de este contrato es dotar al municipio de Montilla de un nuevo POU conforme a la normativa urbanística vigente, estableciendo la ordenación urbanística detallada de todo el suelo urbano de la localidad, ajustado a lo definido en el artículo 66 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA).

La teniente de alcalde de Presidencia, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, explicó durante su intervención que este nuevo documento urbanístico permitirá abordar “todas aquellas cuestiones que con el actual planeamiento no quedan resueltas en nuestro municipio”, facilitando así la toma de decisiones estratégicas relacionadas con el desarrollo urbano de Montilla.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se considera este nuevo instrumento urbanístico como una herramienta clave para continuar avanzando en un modelo de ciudad sostenible, ordenado y adaptado a los retos de futuro del municipio.

Es significativo que el consistorio apruebe una medida en la 159.251,46 euros más IVA del erario publico, se destine a los omnipresentes socios de UTE BK TCA POU MONTILLA y mas teniendo en cuenta el nutrido grupo de arquitectos y arquitectos técnicos, técnicos en medioambiente y otros muchos funcionarios cualificados que tenemos en nomina en las deferentes areas del Ayuntamiento de Montilla.

Exigencia a lo publico mientras lo publico contrata con lo privado, en esa tesitura se mueven nuestros gobernantes en plena campaña electoral.