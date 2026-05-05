Recuerdo a las víctimas del nazismo en el Día de los Españoles Deportados

El Ayuntamiento de Montilla ha celebrado hoy un acto de homenaje en memoria de los 11 montillanos deportados a campos de concentración nazis, de los cuales 9 fallecieron en lugares como Mauthausen.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado el compromiso de la ciudad con la memoria democrática y la importancia de “recordar a quienes vieron truncadas sus vidas y reivindicar la paz y el diálogo como herramientas para resolver los conflictos”.

Durante el acto, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha dado lectura al manifiesto de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine de Andalucía, que recuerda a todas las víctimas del nazismo y llama a defender los derechos humanos, la democracia y la convivencia.

MANIFIESTO DE LA ASOCIACIÓN TRIÁNGULO AZUL STOLPERSTEINE DE ANDALUCÍA

5 DE MAYO DÍA DE HOMENAJE a los españoles deportados y fallecidos en Mauthausen y en otros campos y a todas las víctimas del nazismo de España

Cada año, desde 1945, millones de personas en todo el mundo recuerdan a las víctimas del Holocausto. En España, el 5 de mayo es la fecha elegida para rendir homenaje a los españoles que fueron deportados y asesinados en campos de concentración nazis, como Mauthausen. Este reconocimiento oficial no llegó hasta 2019, cuando el Gobierno español decidió recuperar la memoria de estas víctimas y devolverles su lugar en la historia. Durante muchos años se ocultó la colaboración de la dictadura franquista con la Alemania de Hitler y su responsabilidad en la deportación de miles de republicanos españoles.

Recordar estos hechos es especialmente importante en el mundo actual, marcado por guerras, conflictos internacionales, crisis climática y el avance de ideologías autoritarias. La historia muestra que los totalitarismos y los imperialismos, como los impulsados por la Alemania nazi, el fascismo italiano o japonés, causaron enormes tragedias humanas que no deben repetirse. Sin embargo, hoy vemos cómo algunos países vuelven a caer en dinámicas de dominación, mientras las instituciones internacionales que deberían proteger la paz pierden fuerza.

En muchos lugares están ganando terreno movimientos de extrema derecha que, una vez en el poder, recortan derechos, atacan a quienes piensan diferente y utilizan la desinformación para manipular a la sociedad. España tampoco es ajena a este fenómeno. Algunos discursos políticos fomentan el odio, señalan a determinados colectivos y ponen en riesgo la convivencia democrática.

Parte de este problema tiene su origen en la historia reciente del país. Tras la muerte de Franco no se llevó a cabo un proceso de justicia transicional que juzgara los crímenes de la dictadura. La Ley de Amnistía permitió que muchos responsables de la represión quedaran impunes y continuaran ocupando cargos de poder en democracia. Esto contrasta con lo ocurrido en otros países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, donde se juzgó a los responsables del nazismo y se impulsaron procesos de depuración.

Esta falta de justicia explica algunas decisiones controvertidas del sistema judicial español y la dificultad para investigar los crímenes del franquismo, pese a las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU. Todo ello demuestra la importancia de conocer la historia para entender el presente.

Por eso, hacemos un llamamiento a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, para que comprendan que la democracia, las libertades y los derechos humanos no están garantizados para siempre. Son conquistas logradas con mucho sufrimiento y deben defenderse mediante la participación activa, el pensamiento crítico y el compromiso social.

Recordar el pasado sirve para construir un futuro más justo, basado en la libertad, pero también en la justicia social, la dignidad y el respeto a los pueblos.