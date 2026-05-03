Ve la luz «Montilla, la memoria de la cal», el último poemario de Antonio Rodríguez Bazaga

Tengo el gusto de presentarles mi poemario titulado, Montilla, la memoria de la cal. En el corazón de la Sierra de Montilla, donde la tierra blanca de la Gamonosa se encuentra con el sol implacable de la Tostá, el aire ha dejado de oler a vino para oler a misterio.

A través de los ojos de un párroco de Santiago consumido por la duda y un alfarero de la Escuchuela que moldea el barro con fórmulas de espanto, este poemario desentierra los restos de una hoguera que nunca llegó a apagarse. No es una historia de brujas, sino de lo que queda en nosotros cuando ellas nos rozan: la locura del sacristán, el susurro en las tabernas y el brillo de un alfange que corta la cordura de todo un pueblo.

Entre legajos de Fray Alonso de Valdepeñas y el eco de la Cuesta de la Zapatera, el lector se adentrará en un inventario de lo prohibido: peines, llaves y sudarios que han dejado de ser materia para convertirse en herramientas de un poder antiguo.

«Las vi deshacerse en viento y vino, convirtiéndose en el mito que hoy, siglos después, sigo escuchando en cada vendimia». Atrévete a entrar en la cueva. Descubre por qué el fuego no pudo con ellas.

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El prolífico Antonio Rodríguez Bazaga

Antonio Rodríguez Bazaga (Mérida, 1957), aunque nacido en Extremadura, es considerado guionista y director cordobés, ya que ha desarrollado toda su trayectoria cinematográfica en Córdoba. Fundador de la productora independiente Locometraje, de enfoque marcadamente amateur, compagina el cine con su otra gran pasión, la literatura y la poesía.

OBRAS CINEMATOGRAFÍCAS, (Guion y Dirección),

Cortometrajes, “Hoy es el día”. (Premio Cortomanía). “La Leyenda de la Mujer Katana”. “El partido”. “Sin Palabras”. “Usted mismo”. “Cachito, cachito”.

Documentales, “Las Ermitas, reino del silencio”. “Belalcázar, el último bastión”. “Córdoba Perfil del Piedra”. (Premio 2ª. Muestra de cine Diputación Córdoba). “Antes de que el telón se levante”, (Recreación de “El Halcón y la Columna”, (representación teatral popular en Belalcázar”.

Video poemas, “Aniversario”. “Agit”. “La más embriagada Noche”. “Fotopoema”.

LIBROS PUBLICADOS

“DE PASO”. (1989).

“DOS RELATOS BREVES, UN POEMA DE AMOR Y UN VERSO DESESPERADO” (2007).

“VERSOS COMENTADOS” (2016).

“DE LA PRIMAVERA AL INVIERNO” (2019).

“POEMARIO” (2020).

» MI OLVIDO ESTÁN EN TU MENTE» («PREMIO 3K 2021» de poesía romántica, MÉXICO).

“14 AÑOS JUNTO A TI”. (2024).

“15 AMORES CORDOBESES, (IMPOSIBLES), ENTRE LA VERDAD Y LA FICCIÓN. (2025)

“LITURGIA HURDNA, POEMARIO DE LA TIERRA ENCENDIDA. (2025).

“SONETOS DE UN LABRIEGO, Diario íntimo. (2025)”.

“365 DÍAS CON/SIN TI, Un diario y una puñalada al haiku. (2025).

“EL SITIO DE CORIA., Una historia de amor y guerra a orillas del Alagón”. (2025).

“EL ORÁCULO DEL ALFABETO, Amor, palabras olvidadas y signos en desuso”. (2025).

“BATIBURRILLO DE CUENTOS, RELATOS E HISTORIAS., Entre todas, hay una de verdad”. (2025).

“PALABRA DE REY” (Contracara de una biografía oficial). (2025).

“IZNAJAR, versos sumergidos”. (2025).

“AMAPOLAS SIN CIELO”. (2025).

“CAPRI AMOR Y DESTIERRO”. (2025).

“LA TORRE QUE NO CALLA” (2026).

“¿DE QUE SIRVE LA POESÍA?” (2026).

“DONDE HABITA LA POESÍA” (2026).

“EL AVIÓN QUE TRAJO EL AGUA Y LA LECHE” (2026).

“LO QUE LA GUERRA NO PUDO LLEVARSE” (2026).

“LUCENA, PALIMPSESTO DE TRES LENGUAS”. (2026).

“JUGANDO A BUSCARTE” (2026).

“MONTILLA: LA MEMORIA DE LA CAL” (2026).

Publicaciones en Antologías Poéticas y Literarias,

“Inspiraciones Nocturnas “, Colectivo literario Diversidad Literaria (2015).

“Certamen de Poesía 2000 bohemios”.

“III Encuentro Internacional de poesía “Ciudad de Cabra” (2019).

“I Certamen internacional de poesía José M.ª Lopera “Premio Olivo Mítico”, en Baños de la Encina y La Carolina (2019).

“VI Microrrelatos eróticos -Sensaciones y Sentidos- “. Colectivo literario Diversidad Literaria (2019).

EXPOSICIONES,

“Entre Pipas, Cirios y Rosarios”. Organizador Nelson & Carreras. (Cajasol) 2016.

“12 + 1 Fotografías y versos… desordenados. Exposición en la Sala Gris de AFOCO, (Asociación Fotográfica de Córdoba), patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. (2017). Premio social 12 meses año 2017.

“10 x 2, Imágenes y Poemas Desordenados. Exposición en El Molino, (Azuel- Cardeña). (2019). Fotografías de Ana Luna.

“Búscame”, Edificio VS22, Fundación CB. (Badajoz, 2023), con láminas de Quiny P. Orellana.

PREMIOS,

Finalista del premio 3K de poesía romántica de 2021. (México).

Finalista de la antología “RELATO 48”, 2022.

Ganador del IX Concurso de Micropoemas Fundación José García Nieto 2022.

Finalista del » I Premio Internacional Cesar Vallejo 2025 «. Lima-Perú.

Ganador del XVI Certamen Literario “Esperanza Asuar” 2025, “Libres para decidir”, con el relato titulado “MÁS ALLÁ DEL MIEDO”. Organizado por el Colectivo Carmen Conde de Cartagena.

Finalista del concurso “PERDONRELATOS”, 2025. Cofradía Sto. Cristo del Perdón, (León).

Ganador del IV Certamen Literario «El Conde de Casal», con el poema titulado “Voces de Carcelén. Organizado por La Asociación Cultural y de Turismo de Carcelén. 2025.

Ganador del V Concurso CERBA 2025 Jerez de la Frontera.

Segundo premio del VIII CERTAMEN DE RELATOS » ANTONIO REGALADO GUAREÑO», auspiciado por AFAEX. 2025.

Tercer premio, Asociación Andaluza para el fomento de la cultura CREA “I Certamen Artístico Cultural Crea 2025”, por el cortometraje “AGIT”.

Accésit Certamen de poesía Internacional Avant Ceuta 2025.

Accésit I PREMIO Guiones de Cortometrajes “Josefina Molina” “ATENEO DE CÓRDOBA” 2025.

Ganador del X Certamen de Poesía poeta “Amalio Gran”. Universidad de Alicante, en su modalidad “Joven”, Para el poema más votado por estudiantes de institutos de Villena. Sede Universitaria de Villena.2025.

Finalista II Certamen Nacional de Poesía Manuel Campazas. 2026

Finalista del IV Certamen Internacional de Relatos Breves 2026 “Cuando puedas”, historia de bares a uno y otro lado del Atlántico.