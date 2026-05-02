El Tanatorio TdCO Montilla cerró un abril lleno de actividades en Montilla

Senderismo, plantación de rosales y la conferencia sobre la Sábana Santa son algunas de las actividades que el Tanatorio TdCO Montilla ha realizado el pasado mes de Abril

La primera de las actividades fue la reforestación en los jardines exteriores del Cementerio municipal San Francisco Solano, donde se llevó a cabo la plantación de una rosaleda en memoria de las personas fallecidas, actividad que reunió a profesionales y voluntarios

Tras ello TdCO, realizó un acto publico en sus instalaciones con la conferencia-coloquio La huella de un misterio: acercarse a la Sábana Santa, una charla apasionante a cargo de Antonio Ramón Jiménez, vicepresidente de la Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, el cual explicó el origen, significado y las huellas que rodean una de las reliquias más impactantes de la historia, así como nos desveló como no solo existe la de Turín, si no que tenemos otra en Oviedo que se está estudiando en la actualidad y no deja de sorprender a los estudiosos del tema.

Para finaliza el mes de actividades se organizó una salida senderista circular hasta Piedra Luenga, donde un nutrido grupo de amantes de la naturaleza pudo disfrutar de una mañana amena y entretenida.

TdCO de la mano de Emiliano Muñoz, buscan la plena satisfacción de los clientes en unos momentos tan delicados, en el que el compromiso con la calidad asistencial como material es importante, siendo fieles a sus valores: honrar, ayudar, cuidar y acompañar, creando espacios que invitan no solo al recuerdo, sino también a la reflexión.