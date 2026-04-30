65 espacios de 25 municipios participarán en la XI edición del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación

Un total de 65 espacios de 25 municipios de la provincia participarán en el XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación de Córdoba, “una edición a la que se incorporan espacios de 5 nuevas localidades como son Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros”.
De este modo lo ha detallado la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha evidenciado el éxito de esta convocatoria “a la que se han inscrito 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo”.
Ruiz ha remarcado que “a las localidades ya mencionadas se suman otras ya presentes en anteriores concursos, nos referimos a Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos, Céspedes (Hornachuelos), Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey”.
“El Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación busca contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en nuestros pueblos, ya que durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento”, ha apostillado Ruiz.
La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho referencia a los criterios de valoración que serán tenidos en cuenta por el jurado y que “se centran en el estado de conservación y mantenimiento del espacio, reja o balcón, las condiciones de las plantas y macetas, el número de estas en relación con la estructura del lugar y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés”.
Con respecto a los premios, en la categoría de Patio se entregarán premios de 1.500, 1.000, 500, 350, 300 y 250 euros (del primer al sexto clasificado), para la categoría de Rincón Típico los premios serán de 1.000, 500, 300, 250, 200 y 150 euros, y en la de Rejas y Balcones los premios son de 500, 350, 300, 250, 200 y 150 euros. Además, a los ganadores se les otorgará una distinción conmemorativa.
Finalmente, Ruiz ha recordado que “como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros, al Patio Cordobés que destaque por la consecución de los dos criterios siguientes; que haya obtenido 3 primeros premios o más en diferentes ediciones del Concurso y haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura”.
El jurado elegirá a los ganadores después de visitar los espacios preseleccionados (hasta el próximo 9 de mayo). Una vez visitados, y habiendo efectuado la correspondiente valoración en función de los criterios publicados, se reunirá para emitir el fallo en cada una de las categorías. Para la realización de la preselección todos los espacios participantes han aportado junto con la solicitud una fotografía panorámica reciente del espacio participante.
|LOCALIDAD
|TIPOLOGÍA
|DIRECCIÓN
|Belmez
|Rincón Típico
|C/ Santa María (Escalera del Castillo)
|Cabra
|Patio Cordobés
|C/ Cervantes, 1
|Cabra
|Patio Cordobés
|Avenida Andalucía, 73
|Cabra
|Patio Cordobés
|C/ Santa Lucía, 10 Bajo A
|Cabra
|Rincón Típico
|Plaza Juan Soca
|Cabra
|Rejas y Balcones
|C/ Toledano, 1
|Cañete de las Torres
|Rincón Típico
|C/ Pozo Fuente (Barrio Huerto del Francés)
|Cañete de las Torres
|Rincón Típico
|Callejuela de la Paz
|Cañete de las Torres
|Rejas y Balcones
|C/ Fuente, 5B
|Cañete de las Torres
|Patio Cordobés
|C/ Benito Pérez Galdós, 6
|Cañete de las Torres
|Patio Cordobés
|C/ Huerta de la Salud, 25
|Cañete de las Torres
|Rejas y Balcones
|C/ Huerta de la Salud, 25
|Doña Mencía
|Rincón Típico
|C/ Juanita La Larga
|Espejo
|Patio Cordobés
|C/ San Bartolomé, 64 – Casa de Justina Luque
|Espejo
|Rincón Típico
|C/ Carril Alto, 10
|Espejo
|Rincón Típico
|C/ Alfolíes, 13
|Fernán Núñez
|Rejas y Balcones
|C/ La Feria, 40
|Fernán Núñez
|Rejas y Balcones
|C/ Puerta de la Villa, 50
|Fuente Palmera
|Patio Cordobés
|C/ Goya, 8
|Guadalcázar
|Rincón Típico
|C/ Pilares, s/n – Antiguo Lavadero
|Hornachuelos
|Rejas y Balcones
|C/ Olivo, 5 – 1º Piso
|Hornachuelos
|Rejas y Balcones
|C/ Olivo, 5 – Bajo
|Hornachuelos
|Rejas y Balcones
|C/ Corraliza, 6
|Hornachuelos (Céspedes)
|Patio Cordobés
|C/ El Cerro, 6
|Iznájar
|Rincón Típico
|Patio de las Comedias, 2 – Barrio de la Villa
|Iznájar
|Rincón Típico
|Corral de la Pacheca. C/ Rodrigo Alonso, s/n
|Iznájar
|Rincón Típico
|Puerta de la Muela. Arcos del Coso, s/n
|Iznájar
|Patio Cordobés
|C. Julio Burell, 17 (Edificio Consistorial)
|Iznájar
|Rincón Típico
|Plaza Rafael Alberti
|Iznájar
|Rincón Típico
|C/ Obispo Rosales, s/n
|Iznájar
|Rincón Típico
|C/ Calvario, 1 – Residencia de Mayores
|Iznájar
|Patio Cordobés
|C/ La Antigua, 5
|Iznájar
|Rejas y Balcones
|C/ La Antigua, 5
|Iznájar
|Rincón Típico
|Plaza de la Torre
|La Rambla
|Rejas y Balcones
|C/ Jesús, 4
|La Rambla
|Rejas y Balcones
|C/ Espiritu Santo, 41
|La Rambla
|Patio Cordobés
|C/ La Iglesia, 1
|Luque
|Rincón Típico
|Subida al Rosario, s/n. Junto al Castillo
|Luque
|Rejas y Balcones
|C/ Carrera, 58
|Montilla
|Patio Cordobés
|C/ Juan Colín, 48
|Montilla
|Patio Cordobés
|Avda. Andalucía, 27
|Monturque
|Patio Cordobés
|Plaza de la Constitución, 3
|Palma del Río
|Patio Cordobés
|C/ Cuerpo de Cristo, 9
|Pedroche
|Patio Cordobés
|C/ Francisco Botello, 16
|Peñarroya – Pueblonuevo
|Patio Cordobés
|C/ Garibaldi, 48
|Priego de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Real, 19
|Priego de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Jazmines, 7
|Priego de Córdoba
|Rincón Típico
|C/ Jazmines, 7 – Rincón de la Cruz
|Priego de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Jazmines, 10
|Priego de Córdoba
|Patio Cordobés
|C/ Real, 46
|Priego de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Real, 66
|Priego de Córdoba
|Patio Cordobés
|Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Carrera de las monjas, 16
|Priego de Córdoba
|Patio Cordobés
|Museo Niceto Alcalá Zamora. C/ Río, 33
|Rute
|Patio Cordobés
|C/ Francisco Salto, 48
|Rute
|Patio Cordobés
|C/ Empresaria Teresa Córdoba, s/n
|Rute
|Patio Cordobés
|C/ Francisco Salto, 97
|Santaella
|Rejas y Balcones
|C/ Antonio Arroyo, 3 – 1ª
|Valsequillo
|Patio Cordobés
|C/ Portugal, 2
|Villanueva de Córdoba
|Patio Cordobés
|C/ San Martín, 2
|Villanueva de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ San Martín, 2
|Villanueva de Córdoba
|Patio Cordobés
|C/ Juan Ocaña, 59
|Villanueva de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Juan Ocaña, 59
|Villanueva de Córdoba
|Rejas y Balcones
|C/ Pelayo, 15
|Villanueva del Rey
|Rincón Típico
|C/ Travesía, s/n
|Zuheros
|Rejas y Balcones
|C/ Horno, 80