65 espacios de 25 municipios participarán en la XI edición del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación

Un total de 65 espacios de 25 municipios de la provincia participarán en el XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación de Córdoba, “una edición a la que se incorporan espacios de 5 nuevas localidades como son Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros”.

De este modo lo ha detallado la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha evidenciado el éxito de esta convocatoria “a la que se han inscrito 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo”.

Ruiz ha remarcado que “a las localidades ya mencionadas se suman otras ya presentes en anteriores concursos, nos referimos a Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos, Céspedes (Hornachuelos), Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey”.

“El Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación busca contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en nuestros pueblos, ya que durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento”, ha apostillado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho referencia a los criterios de valoración que serán tenidos en cuenta por el jurado y que “se centran en el estado de conservación y mantenimiento del espacio, reja o balcón, las condiciones de las plantas y macetas, el número de estas en relación con la estructura del lugar y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés”.

Con respecto a los premios, en la categoría de Patio se entregarán premios de 1.500, 1.000, 500, 350, 300 y 250 euros (del primer al sexto clasificado), para la categoría de Rincón Típico los premios serán de 1.000, 500, 300, 250, 200 y 150 euros, y en la de Rejas y Balcones los premios son de 500, 350, 300, 250, 200 y 150 euros. Además, a los ganadores se les otorgará una distinción conmemorativa.

Finalmente, Ruiz ha recordado que “como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros, al Patio Cordobés que destaque por la consecución de los dos criterios siguientes; que haya obtenido 3 primeros premios o más en diferentes ediciones del Concurso y haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura”.

El jurado elegirá a los ganadores después de visitar los espacios preseleccionados (hasta el próximo 9 de mayo). Una vez visitados, y habiendo efectuado la correspondiente valoración en función de los criterios publicados, se reunirá para emitir el fallo en cada una de las categorías. Para la realización de la preselección todos los espacios participantes han aportado junto con la solicitud una fotografía panorámica reciente del espacio participante.

LOCALIDAD TIPOLOGÍA DIRECCIÓN Belmez Rincón Típico C/ Santa María (Escalera del Castillo) Cabra Patio Cordobés C/ Cervantes, 1 Cabra Patio Cordobés Avenida Andalucía, 73 Cabra Patio Cordobés C/ Santa Lucía, 10 Bajo A Cabra Rincón Típico Plaza Juan Soca Cabra Rejas y Balcones C/ Toledano, 1 Cañete de las Torres Rincón Típico C/ Pozo Fuente (Barrio Huerto del Francés) Cañete de las Torres Rincón Típico Callejuela de la Paz Cañete de las Torres Rejas y Balcones C/ Fuente, 5B Cañete de las Torres Patio Cordobés C/ Benito Pérez Galdós, 6 Cañete de las Torres Patio Cordobés C/ Huerta de la Salud, 25 Cañete de las Torres Rejas y Balcones C/ Huerta de la Salud, 25 Doña Mencía Rincón Típico C/ Juanita La Larga Espejo Patio Cordobés C/ San Bartolomé, 64 – Casa de Justina Luque Espejo Rincón Típico C/ Carril Alto, 10 Espejo Rincón Típico C/ Alfolíes, 13 Fernán Núñez Rejas y Balcones C/ La Feria, 40 Fernán Núñez Rejas y Balcones C/ Puerta de la Villa, 50 Fuente Palmera Patio Cordobés C/ Goya, 8 Guadalcázar Rincón Típico C/ Pilares, s/n – Antiguo Lavadero Hornachuelos Rejas y Balcones C/ Olivo, 5 – 1º Piso Hornachuelos Rejas y Balcones C/ Olivo, 5 – Bajo Hornachuelos Rejas y Balcones C/ Corraliza, 6 Hornachuelos (Céspedes) Patio Cordobés C/ El Cerro, 6 Iznájar Rincón Típico Patio de las Comedias, 2 – Barrio de la Villa Iznájar Rincón Típico Corral de la Pacheca. C/ Rodrigo Alonso, s/n Iznájar Rincón Típico Puerta de la Muela. Arcos del Coso, s/n Iznájar Patio Cordobés C. Julio Burell, 17 (Edificio Consistorial) Iznájar Rincón Típico Plaza Rafael Alberti Iznájar Rincón Típico C/ Obispo Rosales, s/n Iznájar Rincón Típico C/ Calvario, 1 – Residencia de Mayores Iznájar Patio Cordobés C/ La Antigua, 5 Iznájar Rejas y Balcones C/ La Antigua, 5 Iznájar Rincón Típico Plaza de la Torre La Rambla Rejas y Balcones C/ Jesús, 4 La Rambla Rejas y Balcones C/ Espiritu Santo, 41 La Rambla Patio Cordobés C/ La Iglesia, 1 Luque Rincón Típico Subida al Rosario, s/n. Junto al Castillo Luque Rejas y Balcones C/ Carrera, 58 Montilla Patio Cordobés C/ Juan Colín, 48 Montilla Patio Cordobés Avda. Andalucía, 27 Monturque Patio Cordobés Plaza de la Constitución, 3 Palma del Río Patio Cordobés C/ Cuerpo de Cristo, 9 Pedroche Patio Cordobés C/ Francisco Botello, 16 Peñarroya – Pueblonuevo Patio Cordobés C/ Garibaldi, 48 Priego de Córdoba Rejas y Balcones C/ Real, 19 Priego de Córdoba Rejas y Balcones C/ Jazmines, 7 Priego de Córdoba Rincón Típico C/ Jazmines, 7 – Rincón de la Cruz Priego de Córdoba Rejas y Balcones C/ Jazmines, 10 Priego de Córdoba Patio Cordobés C/ Real, 46 Priego de Córdoba Rejas y Balcones C/ Real, 66 Priego de Córdoba Patio Cordobés Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Carrera de las monjas, 16 Priego de Córdoba Patio Cordobés Museo Niceto Alcalá Zamora. C/ Río, 33 Rute Patio Cordobés C/ Francisco Salto, 48 Rute Patio Cordobés C/ Empresaria Teresa Córdoba, s/n Rute Patio Cordobés C/ Francisco Salto, 97 Santaella Rejas y Balcones C/ Antonio Arroyo, 3 – 1ª Valsequillo Patio Cordobés C/ Portugal, 2 Villanueva de Córdoba Patio Cordobés C/ San Martín, 2 Villanueva de Córdoba Rejas y Balcones C/ San Martín, 2 Villanueva de Córdoba Patio Cordobés C/ Juan Ocaña, 59 Villanueva de Córdoba Rejas y Balcones C/ Juan Ocaña, 59 Villanueva de Córdoba Rejas y Balcones C/ Pelayo, 15 Villanueva del Rey Rincón Típico C/ Travesía, s/n Zuheros Rejas y Balcones C/ Horno, 80