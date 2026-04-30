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Espejo Fernán Núñez La Rambla Montilla Monturque Santaella

65 espacios de 25 municipios participarán en la XI edición del Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación

PorAntonio Galán

Abr 30, 2026

Un total de 65 espacios de 25 municipios de la provincia participarán en el XI Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación de Córdoba, “una edición a la que se incorporan espacios de 5 nuevas localidades como son Guadalcázar, Montilla, Santaella, Valsequillo y Zuheros”.

De este modo lo ha detallado la delegada de Turismo de la institución provincial, Narci Ruiz, quien ha evidenciado el éxito de esta convocatoria “a la que se han inscrito 26 patios, 18 rincones y 21 rejas, espacios únicos y singulares que cobran protagonismo con la llegada del mes de mayo”.

Ruiz ha remarcado que “a las localidades ya mencionadas se suman otras ya presentes en anteriores concursos, nos referimos a Belmez, Cabra, Cañete de las Torres, Doña Mencía, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Hornachuelos, Céspedes (Hornachuelos), Iznájar, La Rambla, Luque, Monturque, Palma del Río, Pedroche, Peñarroya-Pueblonuevo, Priego de Córdoba, Rute, Villanueva de Córdoba y Villanueva del Rey”.

El Concurso de Patios, Rincones y Rejas de la Diputación busca contribuir a la dinamización del flujo de visitantes en nuestros pueblos, ya que durante la celebración de esta fiesta se podrá disfrutar de estos recursos turísticos al mismo tiempo que se ofrece la oportunidad de conocer nuevos enclaves y patios desconocidos hasta el momento”, ha apostillado Ruiz.

La también vicepresidenta del Patronato Provincial de Turismo ha hecho referencia a los criterios de valoración que serán tenidos en cuenta por el jurado y que “se centran en el estado de conservación y mantenimiento del espacio, reja o balcón, las condiciones de las plantas y macetas, el número de estas en relación con la estructura del lugar y la adecuación y decoración con elementos del patio típico cordobés”.

Con respecto a los premios, en la categoría de Patio se entregarán premios de 1.500, 1.000, 500, 350, 300 y 250 euros (del primer al sexto clasificado), para la categoría de Rincón Típico los premios serán de 1.000, 500, 300, 250, 200 y 150 euros, y en la de Rejas y Balcones los premios son de 500, 350, 300, 250, 200 y 150 euros. Además, a los ganadores se les otorgará una distinción conmemorativa.

Finalmente, Ruiz ha recordado que “como novedad, este año el jurado podrá conceder un Premio Mención Especial, dotado con 1.000 euros, al Patio Cordobés que destaque por la consecución de los dos criterios siguientes; que haya obtenido 3 primeros premios o más en diferentes ediciones del Concurso y haber demostrado capacidad de adaptación, mantenimiento y mejoras en la infraestructura”.

El jurado elegirá a los ganadores después de visitar los espacios preseleccionados (hasta el próximo 9 de mayo). Una vez visitados, y habiendo efectuado la correspondiente valoración en función de los criterios publicados, se reunirá para emitir el fallo en cada una de las categorías. Para la realización de la preselección todos los espacios participantes han aportado junto con la solicitud una fotografía panorámica reciente del espacio participante.

LOCALIDADTIPOLOGÍADIRECCIÓN
BelmezRincón TípicoC/ Santa María (Escalera del Castillo)
CabraPatio CordobésC/ Cervantes, 1
CabraPatio CordobésAvenida Andalucía, 73
CabraPatio CordobésC/ Santa Lucía, 10 Bajo A
CabraRincón TípicoPlaza Juan Soca
CabraRejas y BalconesC/ Toledano, 1
Cañete de las TorresRincón TípicoC/ Pozo Fuente (Barrio Huerto del Francés)
Cañete de las TorresRincón TípicoCallejuela de la Paz
Cañete de las TorresRejas y BalconesC/ Fuente, 5B
Cañete de las TorresPatio CordobésC/ Benito Pérez Galdós, 6
Cañete de las TorresPatio CordobésC/ Huerta de la Salud, 25
Cañete de las TorresRejas y BalconesC/ Huerta de la Salud, 25
Doña MencíaRincón TípicoC/ Juanita La Larga
EspejoPatio CordobésC/ San Bartolomé, 64 – Casa de Justina Luque
EspejoRincón TípicoC/ Carril Alto, 10
EspejoRincón TípicoC/ Alfolíes, 13
Fernán NúñezRejas y BalconesC/ La Feria, 40
Fernán NúñezRejas y BalconesC/ Puerta de la Villa, 50
Fuente PalmeraPatio CordobésC/ Goya, 8
GuadalcázarRincón TípicoC/ Pilares, s/n – Antiguo Lavadero
HornachuelosRejas y BalconesC/ Olivo, 5 – 1º Piso
HornachuelosRejas y BalconesC/ Olivo, 5 – Bajo
HornachuelosRejas y BalconesC/ Corraliza, 6
Hornachuelos (Céspedes)Patio CordobésC/ El Cerro, 6
IznájarRincón TípicoPatio de las Comedias, 2 – Barrio de la Villa
IznájarRincón TípicoCorral de la Pacheca. C/ Rodrigo Alonso, s/n
IznájarRincón TípicoPuerta de la Muela. Arcos del Coso, s/n
IznájarPatio CordobésC. Julio Burell, 17 (Edificio Consistorial)
IznájarRincón TípicoPlaza Rafael Alberti
IznájarRincón TípicoC/ Obispo Rosales, s/n
IznájarRincón TípicoC/ Calvario, 1 – Residencia de Mayores
IznájarPatio CordobésC/ La Antigua, 5
IznájarRejas y BalconesC/ La Antigua, 5
IznájarRincón TípicoPlaza de la Torre
La RamblaRejas y BalconesC/ Jesús, 4
La RamblaRejas y BalconesC/ Espiritu Santo, 41
La RamblaPatio CordobésC/ La Iglesia, 1
LuqueRincón TípicoSubida al Rosario, s/n. Junto al Castillo
LuqueRejas y BalconesC/ Carrera, 58
MontillaPatio CordobésC/ Juan Colín, 48
MontillaPatio CordobésAvda. Andalucía, 27
MonturquePatio CordobésPlaza de la Constitución, 3
Palma del RíoPatio CordobésC/ Cuerpo de Cristo, 9
PedrochePatio CordobésC/ Francisco Botello, 16
Peñarroya – PueblonuevoPatio CordobésC/ Garibaldi, 48
Priego de CórdobaRejas y BalconesC/ Real, 19
Priego de CórdobaRejas y BalconesC/ Jazmines, 7
Priego de CórdobaRincón TípicoC/ Jazmines, 7 – Rincón de la Cruz
Priego de CórdobaRejas y BalconesC/ Jazmines, 10
Priego de CórdobaPatio CordobésC/ Real, 46
Priego de CórdobaRejas y BalconesC/ Real, 66
Priego de CórdobaPatio CordobésCentro Cultural Adolfo Lozano Sidro. Carrera de las monjas, 16
Priego de CórdobaPatio CordobésMuseo Niceto Alcalá Zamora. C/ Río, 33
RutePatio CordobésC/ Francisco Salto, 48
RutePatio CordobésC/ Empresaria Teresa Córdoba, s/n
RutePatio CordobésC/ Francisco Salto, 97
SantaellaRejas y BalconesC/ Antonio Arroyo, 3 – 1ª
ValsequilloPatio CordobésC/ Portugal, 2
Villanueva de CórdobaPatio CordobésC/ San Martín, 2
Villanueva de CórdobaRejas y BalconesC/ San Martín, 2
Villanueva de CórdobaPatio CordobésC/ Juan Ocaña, 59
Villanueva de CórdobaRejas y BalconesC/ Juan Ocaña, 59
Villanueva de CórdobaRejas y BalconesC/ Pelayo, 15
Villanueva del ReyRincón TípicoC/ Travesía, s/n
ZuherosRejas y BalconesC/ Horno, 80

Por Antonio Galán

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