Nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión con tecnología innovadora y participación ciudadana

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado esta mañana el inicio de los trabajos de redacción del nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión, un documento estratégico que permitirá adaptar la ciudad a las necesidades actuales y avanzar hacia un modelo urbano más inclusivo, accesible y centrado en las personas.

La concejala de Urbanismo y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, ha explicado que Montilla ya contaba con un plan de accesibilidad desde el año 2003, “una herramienta importante que ha permitido avanzar en la eliminación de barreras en muchas calles y espacios públicos”, si bien ha subrayado la necesidad de actualizarlo “ante los cambios sociales, urbanísticos y normativos que se han producido en estos años”.

Este nuevo plan supone un paso más en la consolidación del modelo de ciudad impulsado por el Consistorio, incorporando no solo la mejora de la accesibilidad física en vías y edificios municipales, sino también aspectos relacionados con la accesibilidad sensorial y cognitiva, así como la inclusión social.

El documento abordará de forma integral ámbitos como el espacio público, el urbanismo, los edificios municipales, el transporte y la comunicación, con el objetivo de garantizar la accesibilidad universal en todos los servicios e infraestructuras municipales.

Además, el proceso de redacción incorpora como elemento clave la participación ciudadana, con el fin de recoger las aportaciones de vecinos, vecinas, colectivos y asociaciones. “Todas las políticas públicas son más efectivas cuando se construyen escuchando a la ciudadanía”, ha señalado la responsable municipal.

En palabras de la concejala de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, “este plan nos va a permitir seguir avanzando hacia una ciudad más justa e inclusiva, en la que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones”.

Por su parte, la arquitecta especialista en accesibilidad, Mariela Fernández, ha destacado el carácter innovador del proceso, que incorpora el sistema Gemminis Civaxis, una tecnología de última generación aplicada mediante un dispositivo móvil tipo patinete que recorre el viario urbano.

“Estamos realizando una toma de datos automatizada mediante un sistema que captura imágenes cada dos o tres segundos en todas las aceras del municipio, lo que nos permite medir con precisión aspectos como la pendiente, la anchura, el estado del pavimento o la presencia de obstáculos”, ha explicado.

Este sistema, desarrollado por la plataforma Gemminis, permite generar un inventario completo y geolocalizado del espacio público gracias al uso combinado de sensores, fotografía continua e inteligencia artificial. Entre sus principales ventajas destaca la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos en poco tiempo, reduciendo los trabajos manuales y aumentando la fiabilidad del diagnóstico.

Asimismo, la tecnología permitirá identificar con exactitud elementos urbanos como farolas, señales, árboles o salientes en fachadas que puedan suponer barreras para la accesibilidad, facilitando una planificación más eficiente de las actuaciones futuras.

El nuevo Plan de Accesibilidad e Inclusión se alinea con la Agenda Urbana y los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobados por el Ayuntamiento, reforzando el compromiso municipal con la igualdad de oportunidades, la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se destaca que este documento será una hoja de ruta fundamental para continuar construyendo una ciudad más amable, moderna y preparada para el futuro, donde la accesibilidad no sea solo una cuestión técnica, sino un derecho que garantice la dignidad y la igualdad de todas las personas.