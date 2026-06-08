Aprobada la modificación definitiva del catálogo de inmuebles protegidos para facilitar su rehabilitación

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado de forma definitiva la modificación del catálogo de inmuebles protegidos vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una medida que permitirá flexibilizar las actuaciones de rehabilitación en cerca de un centenar de edificios incluidos hasta ahora en el nivel 3 de protección, el de menor grado dentro del catálogo municipal.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que esta innovación urbanística “da respuesta a todos esos propietarios que desde hace tiempo venían solicitando una mayor flexibilidad para actuar sobre sus inmuebles”, al tiempo que ha señalado que muchos de estos edificios fueron catalogados “con criterios dispares y cierta discrecionalidad” y no presentan actualmente características arquitectónicas de especial relevancia.

Según explicó el regidor, buena parte de estos inmuebles han experimentado un progresivo deterioro debido a las limitaciones existentes para intervenir en ellos. “Eran edificios que presentaban un aspecto de ornato público muy deficiente porque los propietarios entendían que no les resultaba rentable actuar sobre los mismos”, indicó. En este sentido, añadió que la salida total o parcial de estos inmuebles del catálogo permitirá impulsar tanto procesos de rehabilitación como nuevas construcciones adaptadas a las necesidades actuales, siempre respetando la normativa urbanística vigente.

“Lo que hacemos es ajustar la realidad a la necesidad, preservando en todo momento el patrimonio de nuestro municipio. Tener un patrimonio arquitectónico en buenas condiciones es mejorar la imagen de Montilla”, afirmó Rafael Llamas, quien incidió además en que esta medida responde al interés general y a una demanda trasladada por la ciudadanía durante los últimos años.

Por su parte, la primera teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, recordó que esta revisión surge tras el análisis realizado al inicio del mandato tanto del PGOU como del propio catálogo de bienes protegidos, aprobado a comienzos de la década de los 2000. Según explicó, el estudio técnico realizado concluyó que los motivos que justificaron la inclusión de numerosos inmuebles en el nivel 3 de protección “no estaban del todo fundamentados” y que la situación física de muchas de estas viviendas estaba repercutiendo negativamente en el paisaje urbano de la ciudad.

La responsable municipal señaló que la modificación aprobada permitirá compatibilizar la conservación del patrimonio con actuaciones de rehabilitación necesarias para mejorar la accesibilidad, la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los inmuebles. “Damos respuesta tanto a la realidad de nuestro paisaje urbano como a las necesidades de los propietarios, facilitando intervenciones que hasta ahora resultaban muy difíciles de acometer”, explicó.

La revisión del catálogo ha contado además con los informes preceptivos de la Consejería de Cultura. Aunque el organismo autonómico avala la exclusión de la mayoría de los inmuebles afectados, mantiene la obligación de solicitar autorización expresa para aquellas actuaciones que se desarrollen en edificios situados en el entorno de Bienes de Interés Cultural (BIC).

Una vez publicado el acuerdo plenario en el Boletín Oficial de la Provincia, la modificación entrará en vigor y permitirá la aplicación efectiva de este nuevo marco urbanístico.

Desde el Consistorio se valora esta aprobación definitiva como el cumplimiento de uno de los compromisos adquiridos durante el presente mandato para adaptar los instrumentos de planificación urbana a la realidad actual de Montilla, favoreciendo la conservación del patrimonio y la mejora del entorno urbano.