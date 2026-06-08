Los tercios montillanos vivieron una experiencia de fe, encuentro y emoción junto al Papa León XIV

Este fin de semana mas de un centenar de montillanos se han dado cita para vivir como peregrinos una experiencia de fe, encuentro y emoción para los peregrinos junto al Papa León XIV.

Madrid se ha convertido durante estos días en el corazón espiritual de España. Cientos de miles de peregrinos llegados de todos los rincones del país y del extranjero han vivido una experiencia marcada por la fe, la convivencia y la emoción con motivo de la visita del papa León XIV, la primera de un pontífice a la capital española en quince años.

Desde su llegada el pasado 6 de junio, los peregrinos han participado en una intensa agenda de actos religiosos y encuentros multitudinarios, con breves descansos y noches en colegios e instituciones eclesiales. Uno de los momentos más especiales fue la gran vigilia juvenil celebrada en la Plaza de Lima, donde decenas de miles de jóvenes compartieron oración, testimonios y cantos en una noche que muchos calificaron como inolvidable.

El acto central de la visita tuvo lugar en la Plaza de Cibeles, donde millón y medio de fieles asistieron a la misa presidida por el Santo Padre. La celebración estuvo marcada por un ambiente de recogimiento y entusiasmo, con peregrinos que llegaron horas antes para conseguir un lugar desde el que seguir la ceremonia y recibir la bendición papal.

Además de los actos litúrgicos, la visita ha permitido a los peregrinos compartir experiencias con personas de diferentes culturas y procedencias. Colegios, parroquias y centros religiosos han abierto sus puertas para acoger a miles de visitantes, generando una auténtica red de hospitalidad y convivencia.

Las calles de Madrid han reflejado durante estos días un ambiente festivo y fraterno. Banderas, cánticos y grupos de peregrinos de media España recorriendo los principales puntos de la ciudad han transformado la capital en un gran punto de encuentro para la comunidad católica.

Para muchos de los asistentes, la cercanía mostrada por León XIV ha sido uno de los aspectos más destacados de la visita. Los saludos desde el papamóvil, los encuentros con jóvenes y los gestos espontáneos del Pontífice han reforzado el sentimiento de proximidad entre los fieles y el sucesor de San Pedro.

Más allá de los actos oficiales, los peregrinos montillanos han regresado a sus hogares con el recuerdo de unos días de intensa vivencia espiritual, marcados por la oración compartida, el encuentro con otros creyentes y la oportunidad histórica de acompañar al Papa en una visita que ya forma parte de la memoria reciente de la Iglesia en España.