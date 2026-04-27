Campaña de verano montillano con 400 plazas en campamentos y piscina abierta el 22 de junio

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado su campaña de verano 2026, una iniciativa que vuelve a poner el foco en la conciliación familiar con la organización de los tradicionales campamentos estivales y la puesta en marcha de la temporada de la piscina municipal.

La campaña arranca con la convocatoria de los campamentos de verano, que mantendrán el formato de años anteriores con un total de 400 plazas distribuidas en cuatro turnos. El primero de ellos se desarrollará del 23 de junio y tendrá una duración de cuatro días, mientras que los tres restantes se organizarán en periodos de diez días, extendiéndose hasta el 14 de agosto, con un parón durante la feria.

Las inscripciones seguirán el sistema escalonado implantado en los últimos años. Así, la solicitud de cita previa podrá realizarse a partir del 4 de mayo a través de la web municipal, mientras que la formalización de inscripciones tendrá lugar el 11 de mayo en el Pabellón de Deportes.

En cuanto a los criterios de acceso, se priorizará a las familias en las que ambos progenitores se encuentren trabajando, con el objetivo de facilitar la conciliación durante el periodo vacacional. Los campamentos están dirigidos a menores escolarizados de entre 3 y 12 años.

En palabras del concejal de Deportes, Miguel Sánchez, “desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una oferta que permita a las familias conciliar durante el verano, ofreciendo a los niños y niñas un espacio seguro donde disfrutar de sus vacaciones con actividades lúdicas y deportivas”.

Las actividades se desarrollarán en diferentes espacios municipales como el campo de fútbol, el parque Tierno Galván, las pistas polideportivas y la piscina municipal, donde finalizarán las jornadas en las horas de mayor calor. La gestión volverá a recaer en la empresa montillana JKLI, que contará mayoritariamente con monitores locales.

Por otro lado, la campaña incluye también la puesta en marcha de los bonos de la piscina de verano. En este caso, la cita previa se abrirá el 11 de mayo y la inscripción se realizará a partir del 18 de mayo, siguiendo el mismo sistema que los campamentos.

La apertura de la piscina municipal está prevista para el 22 de junio, coincidiendo con la finalización del curso escolar. Según los datos del pasado año, en 2025 se vendieron 2.027 bonos que dieron cobertura a más de 4.300 usuarios, cifras que el Ayuntamiento espera mantener en esta nueva temporada.

El concejal ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que “los bonos estarán disponibles durante toda la temporada y nunca se han registrado problemas de disponibilidad ni de aforo en la instalación”.

Desde el Consistorio se ha avanzado que el resto de actividades de verano incluidas en la programación se irán detallando en las próximas semanas, con la apertura de inscripciones prevista para el mes de junio.

Con esta campaña, el Ayuntamiento de Montilla refuerza su compromiso con un verano “divertido, accesible y pensado para las familias”, facilitando la planificación anticipada de las vacaciones y el acceso a servicios municipales de ocio y deporte.