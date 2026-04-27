El IES Emilio Canalejo Olmeda ganador de la XXIX Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares

La Delegación Territorial en Córdoba de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha reconocido con motivo del Día del Libro a los ganadores de la XXIX Convocatoria de Periódicos y Revistas Escolares.

Este certamen, convocado anualmente junto con la Fundación Kutxabank fruto del importante convenio que suscriben las dos entidades, permite establecer estos premios y accésits a modo de reconocimiento para los periódicos y revistas participantes. En esta edición han participado 42 centros docentes de toda la provincia: 31 en la categoría de Educación Infantil y Primaria y 11 en la de Resto de Centros.

El periódico escolar El Cerrillo, del CEIP Aurelio Sánchez (Peñarroya-Pueblonuevo) y Aranea, del IES Emilio Canalejo Olmeda (Montilla), han obtenido el primer premio, dotado con 1.010 euros cada uno, en las categorías de Infantil-Primaria y Resto de Centros, respectivamente.

El jurado, bajo la presidencia del delegado territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Diego Copé, ha acordado conceder, en la categoría Infantil y Primaria, un segundo premio de 900 euros al periódico escolar La cometa, del CEIP Manuel Cano Damián (Pozoblanco); y un tercer premio, de 800 euros, al periódico escolar Aldealándalus, del CPR Iznájar Norte (Iznájar). Asimismo, ha otorgado, en la categoría Resto de Centros, un segundo premio, de 900 euros, al periódico escolar Asomadilla, del IES Grupo Cántico (Córdoba); y un tercer premio, de 800 euros, al periódico escolar Clara Estrella del ocaso-Luna, del IES Casiana Muñoz Tuñón (Córdoba).

Este tipo de certámenes son de vital importancia en la transmisión de valores educativos. Asimismo, la participación del profesorado en la realización de los periódicos y revistas escolares es altamente valiosa y enriquecedora. Debido a ello, todos los periódicos y revistas escolares no premiados han recibido un accésit de 155 euros cada uno.