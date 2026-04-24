Concurso de Fotografía Infantil/Adulto Fiesta de la Cruz 2026

Podrán participar todos los niños y niñas con edad comprendida hasta los 14 años inclusive, en categoría infantil y a partir de 15 años en categoría adultos, con un máximo de tres fotografías por participante.

Siendo el padre, madre o tutor/a el responsable de comunicación con la organización para menores de 18 años. No podrán participar los miembros del jurado, así como los familiares directos.

Temática

Las fotografías serán dedicadas a la festividad de la Cruz de Mayo en el Barrio de la Cruz 2026, tales como desfile Infantil de Cruces, sus calles, adornos, patios, cruces, etc. No se admitirán fotografías de cualquier otra temática que no aparezca en estas bases.

Cada foto deberá llevar unas líneas descriptivas para saber el significado que el autor quiere transmitir en esta.

Presentación de trabajos

Los trabajos se entregarán en formato digital enviándolos a afomo2026@gmail.com, antes de las 09:00 horas del día 3 de mayo del 2026. Debe de constar en el tema del mensaje: CONCURSO INFANTIL para categoría infantil o CONCURSO ADULTOS para categoría adultos.

Los archivos entregados serán en JPG y en tamaño nativo de la cámara.

Las obras serán fieles a la realidad, sin incorporar o eliminar elementos que la desvirtúen o manipulación mediante Photoshop, IA generativa o similares. Se permitirá el retoque básico que pueda requerir la fotografía para mejorar el color, la exposición o el contraste, sin alterar la realidad de la fiesta.

Los datos del autor, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población, teléfono y correo electrónico, deberán presentarse junto a las fotografías.

Las fotografías no deben llevar incrustados ningún dato de su autor para evitar desvelar su autoría.

Fallo

El fallo del Jurado tendrá lugar el día 3 de mayo de 2026 por la mañana en la sede de la AA.VV. de la Silera y se comunicará al ganador y a los participantes vía email o Whatsapp (si se dispone de él) remitiéndose copia del acta del Jurado al efecto.

Solo habrá un premio por participante. La entrega de premios se efectuará el día 3 de mayo del 2026 a las 20:30 h., de la tarde, en el escenario situado en el Llanete de la Cruz. El fallo del jurado será inapelable.

Exposición

Las fotografías serán expuestas en el Facebook de la Asociación Fotográfica de Montilla AFOMO

durante todo el mes de mayo. Las fotografías ganadoras podrán ser expuestas en la exposición de

fotografía anual de AFOMO.

Las fotografías ganadoras, así como el resto de fotografías podrán ser utilizadas por la organización,

haciendo mención de su autor. Se realizará unaexposición con todos los trabajos realizados en el

Concurso, desde el 15 al 17 de mayo en el patio del Excmo. Ayuntamiento de Montilla. Inauguración el viernes 15 a las 20:30 horas.

Premios

El jurado estará formado por miembros de la Organización.

La participación en este concurso supone la total aceptación de sus bases.

En caso de duda, puede contactar con la organización enviando un email a: afomo2026@gmail.com