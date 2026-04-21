Últimos días para entrar en el Conservatorio Elemental de Música de Montilla

El Conservatorio Elemental de Música de Montilla esta en pleno proceso de admisión de alumnos para el curso 2026/2027.

Si tienes inquietudes y algo de formación hasta el 30 de Abril está abierto el plazo de Admisión para las personas interesadas que quieran aprender a tocar un instrumento en nuestro Conservatorio.

Destinado al alumnado que desee ingresar en 1º de Enseñanzas Básicas o a Curso distinto de 1º. Tenemos vacantes para 2º curso en casi todas las especialidades.

PLAZAS ESCOLARES PARA 1º:

Clarinete: 3 plazas

Guitarra: 9 plazas

Piano: 9 plazas

Violín: 9 plazas

Viola: 3 plazas

Violonchelo: 3 plazas

PLAZAS VACANTES PARA CURSO DISTINTO DE 1º:

Clarinete: 1 plaza

Guitarra: 2 plaza

Piano: 1 plaza

Violín: 2 plaza

Viola: 1 plaza

Violonchelo: 1 plazas

Pueden consultar la OFERTA EDUCATIVA AL COMPLETO AQUÍ.

Las solicitudes se podrán presentar:

Presencial en horario de de 15 :30 a 21:00 horas.

A través del correo electrónico conservatoriomontilla@gmail.com (llamar al Centro, en el horario indicado, para confirmar su recepción)

A través de la Secretaría Virtual de los centros educativos de la Consejería de Educación y Deporte:

PINCHE AQUÍ PARA DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN

ANEXO I (SOLICITUD DE ADMISIÓN)

Requisitos de acceso a 1º curso:

No hay límite de edad. Tan sólo tener cumplidos 8 años antes de finalizar el presente año.

Superar una prueba de aptitud que valorará las siguientes capacidades:

Capacidad rítmica. Un miembro del tribunal ejecutará un ritmo sobre la mesa el cual debe ser imitado por el/la aspirante. Capacidad auditiva a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos y del canto de melodías. Discriminación, a partir de un sonido de referencia, si el segundo sonido es «más agudo» o «más grave» en relación al primero dado.

Discriminación, a partir de un sonido de referencia, si el segundo dado es «más fuerte» o «más suave» en relación al primero dado.

Cantar una canción de libre elección

Requisitos de acceso a curso distinto de 1º:

MUY IMPORTANTE: para el acceso a curso distinto de 1º no tienen prioridad los/as aspirantes más pequeños.

para el acceso a curso distinto de 1º no tienen prioridad los/as aspirantes más pequeños. Examen teórico y práctico: Un examen teórico de Lenguaje Musical del nivel al curso por el que se presenta. Interpretar 2 piezas musicales, del nivel al curso por el que se presenta, con el instrumento al que se vayan a presentar.



CALENDARIO DE ADMISIÓN

Para cualquier duda pueden escribir al correo electrónico conservatoriomontilla@gmail.com