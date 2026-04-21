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Montilla Música

Últimos días para entrar en el Conservatorio Elemental de Música de Montilla

PorAntonio Galán

Abr 21, 2026 #Conservatorio Luis Bedmar

El Conservatorio Elemental de Música de Montilla esta en pleno proceso de admisión de alumnos para el curso 2026/2027.

Si tienes inquietudes y algo de formación hasta el 30 de Abril está abierto el plazo de Admisión para las personas interesadas que quieran aprender a tocar un instrumento en nuestro Conservatorio.

Destinado al alumnado que desee ingresar en 1º de Enseñanzas Básicas o a Curso distinto de 1º. Tenemos vacantes para 2º curso en casi todas las especialidades.

PLAZAS ESCOLARES PARA 1º:

  • Clarinete: 3 plazas
  • Guitarra: 9 plazas
  • Piano: 9 plazas
  • Violín: 9 plazas
  • Viola: 3 plazas
  • Violonchelo: 3 plazas

PLAZAS VACANTES PARA CURSO DISTINTO DE 1º:

  • Clarinete: 1 plaza
  • Guitarra: 2 plaza
  • Piano: 1 plaza
  • Violín: 2 plaza
  • Viola: 1 plaza
  • Violonchelo: 1 plazas

 Pueden consultar la OFERTA EDUCATIVA  AL COMPLETO AQUÍ.

Las solicitudes se podrán presentar:

PINCHE AQUÍ PARA DESCARGAR LAS INSTRUCCIONES DE ADMISIÓN

ANEXO I (SOLICITUD DE ADMISIÓN)

Requisitos de acceso a 1º curso:

  • No hay límite de edad. Tan sólo tener cumplidos 8 años antes de finalizar el presente año.
  • Superar una prueba de aptitud que valorará las siguientes capacidades:
  1. Capacidad rítmica.
    • Un miembro del tribunal ejecutará un ritmo sobre la mesa el cual debe ser imitado por el/la aspirante.
  2. Capacidad auditiva a través de la percepción del tono e intensidad de los sonidos y del canto de melodías.
    • Discriminación, a partir de un sonido de referencia, si el segundo sonido es «más agudo» o «más grave» en relación al primero dado.
    • Discriminación, a partir de un sonido de referencia, si el segundo dado es «más fuerte» o «más suave» en relación al primero dado.
    • Cantar una canción de libre elección

Requisitos de acceso a curso distinto de 1º:

  • MUY IMPORTANTE: para el acceso a curso distinto de 1º no tienen prioridad los/as aspirantes más pequeños.
  • Examen teórico y práctico:
    • Un examen teórico de Lenguaje Musical del nivel al curso por el que se presenta.
    • Interpretar 2 piezas musicales, del nivel al curso por el que se presenta, con el instrumento al que se vayan a presentar.

CALENDARIO DE ADMISIÓN

Para cualquier duda pueden escribir al correo electrónico conservatoriomontilla@gmail.com

Por Antonio Galán

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