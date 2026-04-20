Actividades para la Semana de la Tierra en Montilla

El Ayuntamiento de Montilla está desarrollando durante estos días una nueva edición de la Semana de la Tierra con un programa de actividades centrado en la sostenibilidad, la reforestación y la concienciación ciudadana sobre el cambio climático.

Entre las iniciativas previstas, destacan un par de reforestaciones en dos zonas de la periferia urbana del municipio. La primera de ellas tendrá lugar el jueves 23 de abril en los jardines exteriores del Cementerio municipal San Francisco Solano, donde la Concejalía de Medio Ambiente, con la colaboración de Tanatorios Córdoba, llevará a cabo la plantación de una rosaleda en memoria de las personas fallecidas. La actividad está abierta a la participación ciudadana desde las 10:30 horas.

Las actividades de reforestación se trasladarán el domingo 26 de abril al espacio ajardinado situado entre El Parador y el Parque Tierno Galván. Con la participación de Ecologistas en Acción, se ha concebido una jornada de convivencia familiar, con cuentacuentos para los pequeños y la plantación de especies (medias, soforas, algarrobos…) que posee el Área de Medio Ambiente en el vivero municipal y que aguantan bien las altas temperaturas, las fuertes rachas de viento y que se adaptan bien al cambio climático de esta zona. La actividad comenzará a las 10:00 horas y no es necesaria la inscripción.

Para la concejala responsable de esta área, Raquel Casado, “con esta programación buscamos no solo recuperar espacios verdes, sino también implicar a la ciudadanía en el cuidado de nuestro entorno y fomentar el respeto por la naturaleza”, en especial en un momento en el que el Ayuntamiento montillano trabaja en la reposición del alrededor de 140 árboles perdidos en distintos puntos del municipio como consecuencia de los temporales sufridos a principios de año.

En esta línea, el Ayuntamiento ha llevado a cabo actuaciones de reforestación en diferentes espacios de la localidad, como el parque Tierno Galván, el Paseo de las Mercedes o centros educativos como el CEIP Beato Juan de Ávila, en colaboración con entidades y comunidad escolar, reforzando así el carácter participativo de estas iniciativas.

En Montilla, la celebración de la Semana de la Tierra se completa con la visita del EducaBus de la Junta de Andalucía y sus acciones educativas y de sensibilización. Se instalará en el entorno de Envidarte los días 22 y 23 de abril para abordar cuestiones relacionadas con el cambio climático y la gestión de residuos.

Con este conjunto de acciones, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático, promoviendo una ciudad más verde y resiliente.