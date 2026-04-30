Mas de 150 alumnos participaron en la VI Gimkana Matemática Ciudad de Montilla

Más de ciento cincuenta alumnos de 1° bachillerato de los centros IES Inca Garcilaso e IES Emilio Canalejo tiñeron el martes de rosa las calles del entorno del barrio de la Cruz de Montilla participando en la VI Gimkana Matemática Ciudad de Montilla.

Este año la actividad, conjuntamente organizada por los departamentos de Matemáticas de ambos centros y el Ayto de Montilla, cuenta como novedad con la instauración del I Premio Ávila Contreras, para el equipo que resuelva de forma más original, un problema planteado en el certamen. Con este premio, la comunidad educativa de ambos centros ha querido rendir un merecido homenaje a la figura de la docente montillana, Ávila Contreras Márquez, profesora de Matemáticas del IES Emilio Canalejo y precursora, entre otros profesores/as, de esta actividad, tristemente fallecida en Septiembre de 2025.

Miembros de la organización han mostrado su intención de seguir con el legado que ella nos dejó, continuando con la actividad en futuras ediciones, dada la buena acogida que tiene esta actividad entre el alumnado.

La jornada se desarrollo en un clima de convivencia y buen ambiente entre alumnos de ambos centros en torno a la resolución de problemas y finalizo, como es costumbre, con un refresco para los participantes a cargo de ambos AMPAS en el Paseo Cervantes y la posterior entrega de premios a los equipos ganadores.