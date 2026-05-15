Montilla celebra el Día Internacional de los Museos 2026

El próximo 18 de mayo, Montilla se suma a la celebración del Día Internacional de los Museos, impulsado por el ICOM bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, coincidiendo además con el 80º aniversario del Consejo Internacional de Museos.

La programación organizada por el Ayuntamiento de Montilla incluirá exposiciones, actividades familiares y apertura especial de espacios museísticos y salas expositivas de la ciudad.

𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 “𝐓𝐞𝐫𝐫𝐞𝐦𝐨𝐭𝐨 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨”

18 de mayo | 18:00 h: Museo Histórico Local

Inscripción previa: recepcioncultura@montilla.es

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 “𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐳𝐮́: 𝐞𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐲 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐢𝐨́𝐧”

Del 18 de mayo al 23 de abril: Museo Histórico Local

𝐄𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 “𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨 𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨́𝐫𝐢𝐜𝐨: 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐏𝐥𝐚𝐲𝐦𝐨𝐛𝐢𝐥”

Del 18 de mayo al 10 de julio de 2026: Museo Histórico Local

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐠𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐈𝐧𝐬𝐢𝐠𝐧𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐎𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐨𝐬 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐧𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

30 de mayo | 11:00 h: Alhorí-Castillo de Montilla

𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐦𝐮𝐬𝐞𝐨𝐬 𝐲 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐬 𝐞𝐱𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐯𝐚𝐬

18 de mayo | De 18:00 a 22:00 h: Espacios participantes: Sala Gran Capitán · Casa del Inca · Edificio San Juan de Dios · Museo Garnelo · Museo Histórico Local · Claustro del Pretorio

Una oportunidad para disfrutar de la cultura, el patrimonio y la historia de Montilla a través de una programación abierta a toda la ciudadanía