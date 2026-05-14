Manuel de César será homenajeado esta Feria del Libro de Montilla

El Ayuntamiento de Montilla celebrará del 22 al 24 de mayo una nueva edición de la Feria del Libro, una cita cultural que volverá a convertir la Plaza del Ayuntamiento y el entorno de San Juan de Dios en punto de encuentro para lectores, autores, editoriales y amantes de la literatura.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado durante la presentación de esta programación que “para Montilla es fundamental la política destinada a cultura, la cultura está muy presente en el día a día de nuestro municipio”, señalando además que la Feria del Libro “se ha consolidado como uno de los hitos fundamentales de la actividad cultural de la ciudad”.

El primer edil ha subrayado también la capacidad de esta cita para integrar diferentes disciplinas artísticas y entidades locales. “Esta feria tiene la capacidad de aglutinar tanto a la Peña Flamenca El Lucero, que cierra las actividades, como a nuestro Conservatorio de Música, con una participación activa y una serie de presentaciones de un nivel altísimo”, ha afirmado.

En esta edición, la Feria del Libro rendirá homenaje al escritor montillano Manuel de César, recientemente fallecido. “Entendimos que era un año muy propicio para dedicarle a este autor montillano el homenaje de esta Feria del Libro”, ha explicado Rafael Llamas, quien ha invitado a la ciudadanía “a participar activamente en las actividades en torno al libro y poner en valor esa cultura literaria que tenemos en Montilla”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha explicado que la programación arrancará el viernes 22 de mayo con la inauguración oficial a las 10:30 horas y una actividad de animación lectora dirigida a escolares bajo el título “La Biblioteca Mágica”. “Será una programación continuada, acogiendo a todos los públicos, tanto infantil, juvenil y adulto, y dando visibilidad tanto a autores locales como provinciales y nacionales”, ha señalado.

La responsable municipal de Cultura ha insistido en que “tenemos un compromiso con nuestra ciudad, con nuestra literatura y con nuestra cultura, y debemos apoyar este encuentro, que sin duda seguirá creciendo cada año”.

La programación se desarrollará en horario de mañana y tarde durante el viernes 22 y el sábado 23, mientras que el domingo 24 las actividades se concentrarán en horario matinal. Entre las propuestas destacan presentaciones y firmas de libros, conciertos del alumnado del Conservatorio, cuentacuentos y un cierre flamenco a cargo de Manuel Párraga, Javi Navarro, Patricia Baena y Manuel Montilla.

La Feria del Libro contará además con casetas de diferentes expositores y editoriales como Utopía Libros, Sótano Ediciones, Distrito Cómics y Librería Nobel, además del propio Ayuntamiento de Montilla.

Programación Completa