Entre lo humano y lo animal, propuesta expuesta de la artista cordobesa Lou Campos en la KunstRAI

Lou Campos, artista cordobesa, participa en la feria de Ámsterdam de la mano de Eldevenir+Zunino, el proyecto que agrupa a dos de las galerías andaluzas más activas. El trabajo de Campos ya se mostró en esta feria el año pasado, y debido a su éxito han vuelto a contar con la cordobesa. Las galerías presentan una exposición colectiva de siete artistas, la propuesta lleva por título Animal Instinct.

En una edición que se celebra del 22 al 26 de abril en el recinto ferial RAI de Ámsterdam, casi cien galerías nacionales e internacionales compartirán protagonismo con Eldevenir (Torrox, Málaga) y Zunino (Sevilla). El stand 57 de uno de los acontecimientos vinculados al arte contemporáneo de mayor relevancia en los Países Bajos será en esta ocasión el espacio reservado a la propuesta llegada desde Andalucía.

Tras su debut en la edición de 2025, las galeristas Anabel Zunino y María Rosa Jurado vuelven a poner el foco en el arte contemporáneo andaluz desde el corazón de Europa. Articulan la propuesta en torno a un eje conceptual: la relación entre lo humano y el mundo no humano, explorada desde la mitología, la ecología, el simbolismo.

La pintura de Lou Campos establece un vínculo sutil con la tradición del bodegón neerlandés, especialmente en su atención al detalle, la construcción escénica y el uso preciso de la luz. Como en aquellas naturalezas muertas, sus composiciones suspenden el tiempo y concentran la mirada en elementos cuidadosamente dispuestos, donde lo orgánico adquiere una presencia casi táctil.

A esta herencia se suman referencias de raíz asiática —visibles en la estilización formal, el tratamiento simbólico y ciertas resonancias de la cultura visual japonesa— que amplían su campo de significación. Desde ahí, Campos problematiza la relación con la naturaleza, la sintiencia animal y las jerarquías que imponemos entre lo vivo y lo inerte, generando imágenes de gran intensidad y extrañeza.

Los siete artistas que integran la muestra son Anna Jonsson, Fernando Bayona, Lou Campos, Rocío Rivas, Diego Cerero Molina, Óscar Ortiz Marzo y María Luisa Beneytez. KunstRAI fue fundada en 1985 y está considerada como una de las ferias líderes en los Países Bajos y, dentro del arte contemporáneo, una de las más antiguas de Europa. Cada año se dan cita coleccionistas, profesionales e instituciones del mundo del arte llegados desde los más diversos rincones del mundo.