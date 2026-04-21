Montilla dedicará tres espacios expositivos al artista Rafael Rodríguez

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado este martes el homenaje al artista montillano Rafael Rodríguez, que se materializará en una gran exposición retrospectiva que se celebrará del 24 de abril al 7 de junio en distintos espacios culturales de la ciudad, reuniendo una amplia selección de su obra.

El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado que “es justo y necesario rendir este homenaje en vida a un artista fundamental para la cultura local”, subrayando que la muestra reunirá disciplinas como pintura, escultura y dibujo en espacios como San Juan de Dios, el Claustro del Pretorio y la Casa del Inca. Asimismo, ha explicado que la inauguración tendrá lugar el próximo 24 de abril a las 20:00 horas y que la exposición se prolongará durante más de un mes y medio para facilitar su visita.

La exposición se estructurará en tres sedes y permitirá al público recorrer la evolución artística de Rafael Rodríguez a través de más de un centenar de piezas, abarcando distintas disciplinas y etapas creativas. De este modo, se configurará como una propuesta cultural de gran envergadura que mostrará tanto obras tempranas como trabajos más recientes del autor.

El escritor, periodista y comisario del proyecto, Manolo Bellido, ha señalado que se trata de “una exposición largamente trabajada, que responde al deseo de reconocer la trayectoria de un artista excepcional por su carácter polifacético”, destacando que su obra abarca pintura, escultura, dibujo, cerámica o vidrieras, entre otras disciplinas.

Por su parte, la concejala de Cultura, Soledad Raya, ha subrayado el carácter singular de esta iniciativa, afirmando que “esta exposición nace del cariño, el respeto y la admiración hacia la figura de Rafael Rodríguez, y permitirá descubrir una obra que en muchos casos es desconocida para gran parte de la ciudadanía”.

El propio Rafael Rodríguez ha agradecido este reconocimiento, señalando que “todo sea por la cultura”, en una intervención marcada por el agradecimiento hacia las personas impulsoras del proyecto.

La programación se completará el próximo 14 de mayo con la presentación de un libro-catálogo que recogerá una amplia selección de su producción artística, acompañado de textos de personas cercanas al autor. Esta publicación estará disponible desde el inicio de la exposición a un precio accesible.

Desde el Ayuntamiento de Montilla se invita a vecinos, vecinas y visitantes a participar en este homenaje, concebido como una oportunidad única para acercarse a la obra de uno de los artistas más destacados vinculados a la ciudad, reforzando así el compromiso municipal con la cultura y la puesta en valor del talento local.

Una vida dedicada al arte y la docencia

Rafael Rodríguez Portero (Montilla, 1943). Su formación educativa comenzó en el Colegio Salesiano desde donde forjó una pasión por las artes plásticas, principalmente el dibujo y el modelado del barro, que le llevó a estudiar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y en la Escuela de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla.

Ejerció la docencia en varias fases. La primera como profesor de Secundaria en institutos de la provincia y, más tarde, como profesor de escuela de Artes y Oficios, oposición que aprobó tras dedicar una parte de su vida a la fase creativa en exclusividad. Se jubiló como docente de la Escuela de Mateo Inurria de Córdoba.

Con una amplia producción artística, sus obras abarcan esculturas, pinturas, cerámica, murales, vidrieras y dibujos. Como cartelista ha puesto su firma en numerosos carteles de la Cata Flamenca de Montilla. El Monumento a San Francisco Solano, inaugurado en 2011, sobresale como conjunto escultórico.