Montilla distinguida como ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’

El Ayuntamiento de Montilla ha anunciado hoy la concesión de la distinción de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, otorgada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), un reconocimiento nacional que permitirá a la ciudad incorporarse a la Red Innpulso, foro estatal que reúne a los municipios más comprometidos con la innovación, la sostenibilidad y la modernización de las políticas públicas.

La primera teniente de alcalde y responsable del Área de Presidencia, Lidia Bujalance, ha dado a conocer esta mañana la resolución ministerial en una comparecencia celebrada en la Sala de Prensa del Ayuntamiento, donde ha destacado que este reconocimiento “supone mucho más que una distinción institucional, porque reconoce una manera de entender el presente y el futuro de nuestra ciudad”.

Montilla se incorpora así a una red integrada actualmente por 128 ciudades españolas y formada por municipios que desarrollan políticas innovadoras vinculadas a la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación social y el desarrollo económico. En esta convocatoria han sido reconocidas 19 ciudades de toda España, de las que cuatro pertenecen a Andalucía, y una es Montilla.

La candidatura presentada por el Consistorio montillano se ha sustentado en la estrategia municipal recogida en la Agenda Urbana 2030 y en el Plan de Implementación de la Agenda 2030, además de una memoria técnica que recopila proyectos desarrollados en los últimos años relacionados con la digitalización de servicios públicos, la innovación social, la sostenibilidad urbana y el fortalecimiento del tejido empresarial y asociativo.

En palabras de Lidia Bujalance, “cuando hablamos de innovación no solo lo hacemos desde un punto de vista tecnológico, sino también desde la voluntad de mejorar la vida de las personas, avanzando hacia una Administración más cercana, eficiente y sostenible”. La responsable municipal añadió que esta distinción “nos permitirá seguir apoyando el emprendimiento, la transformación urbana y la modernización de nuestro modelo económico sin perder nuestra identidad como ciudad”.

Entre los proyectos incluidos en la candidatura destacan iniciativas impulsadas por distintas áreas municipales como la Oficina Municipal del Dato, el programa participativo ‘El Barrio que Quieres’, los proyectos de innovación social vinculados a Servicios Sociales o actuaciones de sostenibilidad y reutilización de recursos desarrolladas por Aguas de Montilla.

Asimismo, la memoria presentada al MICIU pone en valor el ecosistema innovador de Montilla, sustentado en la colaboración entre administración local, tejido empresarial, ciudadanía organizada y ámbito universitario, con especial protagonismo del sector agroindustrial y vitivinícola como motor de innovación y desarrollo económico.

La incorporación a la Red Innpulso permitirá al Ayuntamiento compartir experiencias con otras ciudades innovadoras, acceder a redes de cooperación y optar a nuevas líneas de financiación estatal y europea destinadas a proyectos estratégicos relacionados con la transformación digital, la sostenibilidad y la modernización de los servicios municipales.

Durante su intervención, Lidia Bujalance quiso agradecer el trabajo realizado por los servicios técnicos municipales y el apoyo mostrado por diferentes entidades e instituciones que han respaldado la candidatura, entre ellas la Universidad de Córdoba, la Cátedra EPRINSA, la Universidad de Granada, la Asociación de Empresarios de Montilla (ADEMO), CDI Sistemas, Tonelería del Sur, el consejo regulador Montilla-Moriles, España Creativa, Unesco, Junta de Andalucía y Hexagonal.

La responsable municipal tuvo también palabras de reconocimiento para el exconcejal Manolo Carmona, impulsor inicial de este proyecto municipal. “Esta incorporación a la red nos anima a seguir trabajando con ilusión en un modelo de ciudad cómoda para vivir, atractiva para emprender y amable para convivir, preparada para afrontar los retos del futuro”, concluyó Bujalance.