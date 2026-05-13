Ofertas de empleo disponibles en Montilla y comarca

Montilla y comarca presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Responsable de marketing – Montilla

Se busca responsable de marketing y estrategia omnicanal para empresa del sector frío industrial en Montilla. La persona seleccionada liderará la estrategia global de marketing, tanto digital como offline, gestionará campañas de captación, posicionamiento de marca y desarrollo del canal e-commerce.

Se requiere formación superior en Marketing o similar, experiencia mínima de 4 o 5 años en puestos de responsabilidad, conocimientos de marketing digital y e-commerce y nivel medio de inglés. Se ofrece contrato indefinido, proyecto estable, autonomía en la toma de decisiones y salario en torno a 30.000 euros más variable.

Oferta publicada en LinkedIn



Asesor/a inmobiliario/a – Montilla

Se busca asesor/a inmobiliario/a para empresa del sector inmobiliario en Montilla. La persona seleccionada realizará tareas de captación de inmuebles y clientes, asesoramiento durante procesos de compra y venta, gestión de visitas, negociación y seguimiento de operaciones.

No se requiere experiencia previa, aunque se valorarán habilidades comerciales, comunicación eficaz y orientación a objetivos. Se ofrece formación continua, contrato a jornada completa y salario fijo entre 15.000€ – 20.000€ brutos al año más comisiones.

Oferta publicada en InfoJobs

Auxiliar de enfermería – Montilla

Se busca auxiliar de enfermería para centro asistencial en Montilla. La persona seleccionada se encargará de asistir y cuidar a las personas usuarias en las actividades básicas de la vida diaria, así como de realizar tareas relacionadas con su atención personal y del entorno siguiendo los protocolos establecidos. Se requiere formación oficial como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería y experiencia mínima de tres meses en geriatría. Se ofrece contrato de 120 días, trabajo a turnos y salario bruto mensual de 1.425 euros.

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

Repartidor/a – Córdoba

Se busca repartidor/a de paquetería en Córdoba. La persona seleccionada realizará tareas de reparto y entrega de paquetes en las zonas asignadas. Se requiere experiencia previa en reparto y carnet de conducir tipo B. Se ofrece incorporación inmediata y condiciones laborales a concretar durante la entrevista.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com

Cocinero/a – Montemayor

Se busca cocinero/a para establecimiento de hostelería en Montemayor. La persona seleccionada se encargará de la elaboración de platos fríos y calientes, planificación de menús diarios, control de mercancía, compras y organización y limpieza de cocina.

Se requiere experiencia mínima de dos años, conocimientos de cocina mediterránea y capacidad de organización. Se ofrece contrato indefinido, salario entre 1.800 y 2.000 euros netos mensuales y estabilidad laboral.

Oferta publicada en InfoJobs

