Todo listo para la IV edición del Torneo Sub-17 Internacional de Fútbol Sala ‘Copa 6 Naciones Diputación de Córdoba’

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del cartel de la IV edición del Torneo Sub-17 Internacional de Fútbol Sala, iniciativa que tendrá lugar en el municipio de Castro del Río del 24 al 28 de junio y que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través de su Delegación de Deportes.

El acto ha contado con la presencia del responsable del Área, Antonio Martín; la delegada de Hacienda y Fondos Europeos, Ana Rosa Ruz; el alcalde de la localidad, Julio Criado; el máximo responsable del fútbol sala andaluz, Rafael Hidalgo, y Juan Manuel Carrasco, delegado de la Fundación Cajasol en Córdoba.

Según Martín, “esta Copa 6 Naciones Diputación de Córdoba reunirá a selecciones nacionales de alto nivel, como las de España, Brasil, Portugal, Francia, Indonesia y Marruecos, esta última campeona del torneo en la pasada edición”.

“Para la institución provincial siempre es una prioridad apoyar el deporte en la provincia, máxime cuando se trata de acoger a jóvenes que vienen de todas partes del mundo y que son el futuro del fútbol sala internacional”, ha añadido Martín.

El delegado de Deportes de la Diputación ha hecho referencia, además, a que “este tipo de torneos no sólo nos posicionan como una provincia capaz de organizar eventos deportivos de primer nivel, sino que son una oportunidad económica para el municipio de Castro del Río por la cantidad de personas que aglutinan”.

Por su parte, el alcalde castreño ha afirmado que “las expectativas de este torneo son muy altas, ya que las selecciones participantes son referentes mundiales del fútbol sala. Además, volvemos a contar con la participación de la Selección Española, por lo que quiero agradecer a la Federación Andaluza y a su responsable de futsal, Rafael Hidalgo, su implicación y trabajo para que, una vez más, formen parte de esta edición y todos podamos disfrutar de ella” .

Criado ha insistido en que “desde nuestro Patronato Municipal de Deportes seguimos apostando por un evento deportivo de gran calidad, convertido ya en una cita imprescindible dentro del calendario nacional e internacional del fútbol sala. Pero, sobre todo, trabajamos con el objetivo de que sea un referente en la formación, el disfrute y la proyección de los jóvenes talentos de este deporte.”

“Esta competición internacional supone una ocasión especial para atraer visitantes a nuestro municipio, darlo a conocer desde el punto de vista turístico y posicionarlo en el mapa deportivo. En ello también desempeñan un papel fundamental los patrocinadores, a quienes agradezco su compromiso con este evento, especialmente a la Diputación de Córdoba, así como a la Fundación Cajasol. Y, por supuesto, reconocer el trabajo del director técnico del torneo, César Tienda, pieza fundamental en la organización”, ha concluido Criado.