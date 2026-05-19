El Club Deportivo Apedem Montilla abre plazo de renovación e inscripción para la temporada 2026/2027, vive el fútbol, la amistad y los valores del deporte.

El Club Deportivo Apedem se ha consolidado como una de las entidades deportivas más importantes de la ciudad de Montilla y como uno de los referentes del fútbol base en la provincia de Córdoba. Fundado en 1994, el club nació gracias al impulso de un grupo de familias y aficionados al deporte que apostaron por crear un proyecto centrado en la formación integral de niños y jóvenes a través del fútbol.

A lo largo de más de tres décadas de trayectoria, el Apedem ha destacado no solo por sus resultados deportivos, sino también por su filosofía educativa basada en valores como la disciplina, el compañerismo, el respeto y el esfuerzo colectivo. Actualmente, la entidad cuenta con cientos de jugadores repartidos en distintas categorías, desde las edades más tempranas hasta equipos juveniles y sénior.

Uno de los pilares fundamentales del club ha sido siempre el trabajo de cantera. El Apedem apuesta por una formación progresiva y adaptada a cada etapa del crecimiento deportivo y personal de sus jugadores. Los entrenadores no solo trabajan aspectos técnicos y tácticos, sino también la educación en valores humanos, fomentando hábitos saludables y el compromiso dentro y fuera del terreno de juego.

En los últimos años, el club ha experimentado un importante crecimiento tanto en número de inscritos como en estructura organizativa. La mejora de las instalaciones y la profesionalización de sus métodos de entrenamiento han permitido consolidar un entorno deportivo moderno y competitivo. Además, varios futbolistas formados en el Apedem han despertado el interés de clubes de mayor categoría, lo que demuestra el buen trabajo desarrollado desde la base.

El equipo sénior también vive una etapa destacada. Recientemente, el conjunto montillano logró proclamarse campeón de liga tras una brillante temporada, alcanzando además el ascenso a Primera Andaluza, un éxito que refuerza el crecimiento deportivo de la entidad y la ilusión de toda su afición.

Es momento de seguir creciendo juntos y continuar formando parte de esta gran familia, con la renovación de matrícula para nuestros jugadores y la incorporación de nuevas inscripciones para todos los niños y jóvenes que quieran unirse a nuestro club.

Categorías Fútbol 7:

Bebés

Prebenjamín

Benjamín

Alevín

Categorías Fútbol 11:

Infantil

Cadete

Juvenil

Información e inscripciones: 648 82 01 60

Más allá de los resultados, el Club Deportivo Apedem mantiene intacta su esencia: formar personas a través del deporte. Esa combinación entre fútbol, educación y cercanía con las familias ha convertido al club en una auténtica escuela de valores y en uno de los grandes símbolos del deporte base en Montilla.

¡No te quedes fuera!