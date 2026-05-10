El Cadete B del CD Apedem lanza un serio aviso al lider

Había mucho más que tres puntos en juego. El Cadete B del CD Apedem afrontaba una auténtica final anticipada ante La Rambla AD Fútbol Base y respondió como lo hacen los equipos que sueñan en grande: con fútbol, personalidad y autoridad.

Los de Rafa Zafra firmaron una primera mitad sencillamente espectacular, de esas que dejan huella y levantan a la grada de sus asientos. El vendaval auriverde comenzó en el minuto 17, cuando Juan González Hita abrió el marcador desatando la locura. Apenas cinco minutos después, Hugo Barbero golpeaba de nuevo para ampliar distancias y dejar tocado al conjunto rambleño.

Pero el Apedem no levantó el pie. Con hambre, intensidad y un fútbol eléctrico, volvió a aparecer Hita en el 35’ para firmar su doblete y convertir el partido en un monólogo auriverde. Y cuando el descanso asomaba, Hugo César puso la guinda con un potente disparo desde la frontal tras un rechace que terminó de romper el encuentro.

En la segunda parte, el combinado montillano mostró otra de las virtudes de los grandes equipos: saber competir. Controló el ritmo, manejó los tiempos y apenas concedió opciones a un rival superado de principio a fin.

Con esta victoria, el CD Apedem sigue segundo con 71 puntos, a solo uno del líder, el Montemayor Atlético. Y el destino ha querido guardar el mejor guion para el final…

Antes, los auriverdes deberán visitar Santaella y el líder viajará a Almedinilla. Pero todas las miradas ya apuntan a la última jornada: feudo montillano, primero contra segundo, noventa minutos que pueden decidir un campeonato y dos equipos dispuestos a dejarse el alma por tocar la gloria.

La liga está al rojo vivo… y el Apedem ha demostrado que quiere escribir la última página de esta historia.