El Apedem se proclama campeón de liga 2025-2026 y logra el ansiado ascenso a Primera Andaluza

El CD Apedem Montilla ya es campeón de liga. Lo logró a lo grande, venciendo en su visita al Hinojosa (2-4) en un partido donde dependía de sí mismo y no falló. Un triunfo que pone el broche de oro a una temporada para el recuerdo.

El Apedem dependía de si mismo para conseguir el liderazgo tras la sanción al CD Higuerón por la Real Federación Cordobesa de fútbol con dos puntos en la clasificación por los incidentes ocurridos en el partido frente al CD Hinojosa correspondiente a la jornada 18 (8-2-26) donde el partido quedó suspendido en el minuto 70 por los hechos acontecidos.

El inicio del encuentro no fue sencillo para los montillanos. En el minuto 8, el conjunto local golpeó primero, adelantándose en el marcador y generando dudas momentáneas. Sin embargo, en ese momento apareció una de las figuras clave del partido: Aarón. El guardameta juvenil sostuvo al equipo con dos intervenciones de muchísimo mérito que evitaron que la diferencia fuera mayor y permitieron al Apedem mantenerse con vida.

A partir de ahí, el partido cambió de dueño y tuvo un nombre propio: Aarón Salado. El delantero firmó una actuación estelar, anotando tres goles antes del descanso para darle la vuelta al marcador y encaminar el choque con un 1-3 que ya reflejaba la superioridad visitante.

Tras la reanudación, lejos de conformarse, Aarón Salado volvió a aparecer para completar su póker de goles y sentenciar prácticamente el encuentro. El Hinojosa recortó distancias (2-4), pero el Apedem supo gestionar la ventaja con madurez, controlando el ritmo del partido hasta el pitido final.

El choque dejó también notas muy positivas de cara al futuro, como el debut del juvenil Antonio Castro y la participación de Samir, demostrando la firme apuesta del club por su cantera.

Con esta victoria, el CD Apedem Montilla alcanza los 62 puntos, récord en la categoría, y se proclama campeón de liga. Una temporada sobresaliente, construida desde la solidez defensiva y la pegada ofensiva, que ya queda grabada en la historia del club.

David Córdoba