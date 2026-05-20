Precisión, tradición y deporte se verá en el Torneo de Primavera de Tiro con Arco de Castro del Río

La llegada del buen tiempo y el estallido de las flores no solo transforman el paisaje de la Campiña Este Cordobesa, sino que también marcan el inicio de una de las citas deportivas más elegantes y esperadas de la localidad: el Torneo de Primavera de Tiro con Arco de Castro del Río.

Organizado por el dinámico C.D. Arqueros de Castro del Río, este evento se ha consolidado como un referente para los amantes de la arquería en toda la provincia de Córdoba y comunidades vecinas. Año tras año, el torneo logra fusionar a la perfección la exigencia de la alta competición con la hospitalidad y el encanto histórico que caracterizan al municipio ribereño del Guadajoz.

Un escenario de concentración y destreza

El Polideportivo Municipal de Castro del Río suele vestirse de gala para recibir a decenas de arqueros procedentes de diversos clubes cordobeses, andaluces y delegaciones invitadas. Desde primera hora de la mañana, el silencio respetuoso —roto únicamente por el silbido de las flechas y el impacto seco contra las dianas— domina un ambiente donde la concentración, el control mental y la técnica son los verdaderos protagonistas.

El torneo abarca una amplia variedad de modalidades que demuestran la riqueza de este deporte milenario:

Arco Recurvo (Olímpico): Donde la tecnología y la precisión milimétrica se dan la mano.

Donde la tecnología y la precisión milimétrica se dan la mano. Arco Compuesto (Poleas): Máxima potencia y visores de alta precisión.

Máxima potencia y visores de alta precisión. Arco Desnudo y Tradicional: El regreso a las raíces, donde el instinto y la compenetración pura entre el arquero y su arco lo deciden todo.

Las categorías van desde los más jóvenes (infantiles y cadetes), asegurando el relevo generacional de la disciplina, hasta los veteranos más experimentados, convirtiendo la jornada en una auténtica fiesta del deporte para todas las edades.

Los grandes triunfadores

La última edición del torneo dejó momentos de muchísima tensión y un nivel técnico espectacular. Tras una intensa fase clasificatoria y unas eliminatorias de infarto, el podio de honor quedó compuesto por los siguientes deportistas:

Categoría / Modalidad Medalla de Oro 🥇 Medalla de Plata 🥈 Medalla de Bronce 🥉 Arco Recurvo Masculino Manuel Cristóbal (C.D. Arqueros de Castro) Javier Gómez (Club Córdoba) Carlos Benítez (Arqueros de la Frontera) Arco Recurvo Femenino Elena Martínez (Club Al-Kator) Sofía Roldán (Arqueros de Castro) Lucía M. Fuentes (Independiente) Arco Compuesto Antonio Jesús Ruiz (C.D. Arqueros de Castro) Miguel Ángel Ortiz (Club de Jaén) Francisco Javier Sanz (Club de Sevilla) Arco Tradicional / Instintivo Rafael de la Torre (Arqueros de Castro) Pedro Jiménez (Club Mezquita) Juan Manuel Castro (Independiente) Categoría Juvenil (Promesas) Adrián Merino (C.D. Arqueros de Castro) Marta Sánchez (Club Córdoba) Álvaro Criado (Arqueros de Castro)

Más que Competición: Convivencia y Turismo Local

Si algo diferencia al Torneo de Primavera de Castro del Río es su tercera parte: la hospitalidad. Tras la tensión de las rondas clasificatorias y las vibrantes eliminatorias, el evento se transforma en una jornada de convivencia. Arqueros y familiares comparten experiencias, reforzando los lazos de una comunidad que destaca por su juego limpio y compañerismo.

Además, el evento se alinea perfectamente con la oferta turística y cultural de Castro del Río. Muchos de los visitantes aprovechan la cita deportiva para perderse por las calles del Barrio de la Villa, descubrir su famosa artesanía en madera de olivo o disfrutar de su gastronomía local.

El éxito y la viabilidad de esta jornada deportiva no serían posibles sin el esfuerzo conjunto de los organizadores y el tejido comercial del municipio. Esta edición ha contado con el patrocinio del Ayuntamiento de Castro del Río, la Diputación de Córdoba, y empresas locales como Artesanía en Olivo Castro, Aceites Guadajoz y Construcciones Hnos. Merino, quienes han apostado firmemente por el desarrollo del deporte base y de precisión en la comarca.

Un futuro que da en el blanco

Con el apoyo institucional y de la Federación Andaluza de Tiro con Arco, el Torneo de Primavera sigue creciendo en participación y prestigio en cada edición. El excelente estado de las instalaciones y el impecable trabajo logístico del club local garantizan que Castro del Río siga siendo una parada obligatoria en el calendario de los arqueros andaluces.

Para quienes buscan un deporte diferente, donde la mente juega un papel tan crucial como el físico, o simplemente para aquellos que quieren disfrutar de un domingo diferente viendo volar flechas hacia el centro de la diana, el Torneo de Primavera de Castro del Río es, sin duda, una cita que da en el centro del blanco.