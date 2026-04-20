El Conway CDC Trujillo se corona en los mejores puestos en el Campeonato de España de XC Maratón (XCM)

Paterna del Campo ha vuelto a escribir una página brillante en la historia del mountain bike nacional con la celebración del Campeonato de España de XC Maratón (XCM), en una edición muy especial que conmemoraba el 25 aniversario de una prueba ya icónica, volcada por completo con su pueblo, sus voluntarios y el apoyo de todas las instituciones.

La jornada ha estado marcada por un intenso calor, que unido a la extrema exigencia de un recorrido diseñado exclusivamente para la ocasión por la serranía paternina, ha elevado aún más la dureza de una prueba de 102 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel positivo. Un trazado selectivo, con continuos cambios de ritmo, sectores técnicos y largas ascensiones que han puesto al límite a los mejores especialistas del país.

En categoría élite masculina, el gran protagonista del día ha sido David Valero Serrano, que ha logrado un triunfo muy especial al estrenarse como campeón de España en la modalidad XCM, ampliando así un palmarés construido durante años en la élite del XCO y en las Copas del Mundo. El corredor del Klimatiza Orbea Team ha firmado una actuación impecable, gestionando el esfuerzo con inteligencia para cruzar la meta en 4:05:27 y vestir por primera vez el maillot de campeón nacional en maratón.

Tras él, José María Sánchez Ruiz ha demostrado su regularidad para hacerse con la segunda posición, mientras que Enrique Morcillo Vergara ha completado el podio tras una intensa lucha en los kilómetros finales, confirmando el alto nivel competitivo vivido durante toda la jornada.

En categoría femenina, Natalia Fischer Egusquiza ha vuelto a demostrar por qué es una de las grandes dominadoras del XCM nacional y mundial al sumar su sexto título de campeona de España, consolidando aún más su legado en esta disciplina. La corredora del Extremadura Ecopilas ha impuesto un ritmo sólido y constante para detener el cronómetro en 4:49:41, abriendo diferencias desde los primeros compases y gestionando con autoridad una carrera marcada por la dureza del terreno y las altas temperaturas.

El podio femenino lo han completado Tessa Kortekaas, que ha mantenido una destacada regularidad durante toda la prueba, y Alba Teruel Ribes, que ha sabido sobreponerse a la exigencia del recorrido para asegurar la tercera posición.

Conway CDC Trujillo

El Equipo castreño del Conway CDC Trujillo nos volvió a a alegrar con su actuación en este mítica prueba con la que Juan Pedro Trujillo se convirtió en Campeón master50 y Esteban Martín Baena subcampeón sub23.

Del resto del equipo cabe mencionar:

Sergio Pérez Urbano: 4° sub23

Jose Antonio: 12° elite

M. Isabel Felipe Davila: 6° elite

Carmen Martín Baena se tuvo que retirar por ponerse mala.

Por su parte, cabe destacar la actuación del montillano Francisco Jesús Corpas Aguilar que consiguió coronarse bronce en el Campeonato de España en Master 40.

Resto de Campeones de España:

Máster 30A: Amadeo Ferrer

Máster 30B: Alberto Ponce

Máster 30B Fem:Conchi Báñez

Máster 40A: Iker Aramendia

Máster 40A Fem: Vanessa Lessa

Máster 40B: Uxio Canosa

Máster 40B Fem: María Esther Maqueda

Máster 50A: Juan Pedro Trujillo

Máster 50B: Julián Adrada

Máster 50 Fem: Irene Fernández

Máster 60A: Eduardo Juan Martínez

Máster 60B: Valentín Ballesteros

Más allá de los nombres propios, el Campeonato de España XCM de Paterna del Campo ha sido una auténtica fiesta del ciclismo, donde la combinación de organización, entorno natural y pasión local ha vuelto a situar esta cita como una referencia dentro del calendario nacional. El público, volcado en cada punto del recorrido, ha sido un factor clave para empujar a los corredores en los momentos más duros, reforzando el carácter único de una prueba que, tras 25 años de historia, sigue creciendo y ganando prestigio.

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