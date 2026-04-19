El Team Grupo Serman domina el fin de semana con una exhibición de fuerza y busca patrocinadores para seguir creciendo

El equipo ciclista Team Grupo Serman ha completado un fin de semana histórico, consolidándose como una de las formaciones más potentes del panorama actual tras cosechar victorias y podios en dos frentes simultáneos. Estos resultados no solo avalan el talento de sus corredores, sino que sirven como altavoz para reivindicar el apoyo de nuevos patrocinadores que quieran unirse a un proyecto ganador.

Un sábado de protagonismo absoluto

La actividad comenzó el sábado con un doble frente competitivo. En la prestigiosa V Clásica de Villatorres valedera para el ranking andaluz, el equipo a cargo del director Antonio Cordero demostró su ambición en una carrera táctica y exigente, logrando una meritoria segunda posición con Rubén Cepeda y top 5 de Pedro Martínez.

Simultáneamente, en la Gran Challenge de la Mancha, el equipo firmó una actuación de manual. La escuadra con su corredor Carlos Tienda no solo se hizo con el primer puesto de la jornada, sino que controló la carrera de principio a fin, adjudicándose también el triunfo en la clasificación de las Metas Volantes, demostrando combatividad y presencia en cada kilómetro.

Domingo de gloria: Campeones de la Challenge

El broche de oro llegó este domingo 19 de abril. Tras una defensa impecable del liderato obtenido el día anterior, el Team Grupo Serman con Carlos Tienda se ha proclamado oficialmente Campeón de la Gran Challenge de la Mancha. Este título es el resultado de un trabajo colectivo impecable y de una estrategia dirigida con precisión desde el coche técnico a cargo de Joaquín León y Manuel Barrera.

Un proyecto en busca de aliados

A pesar del éxito deportivo y de la visibilidad constante en los podios, el equipo atraviesa un momento clave para su continuidad. Estos triunfos son la prueba de que el bloque deportivo está al máximo nivel, pero para mantener esta estructura y afrontar los retos de la próxima temporada, el equipo hace un llamamiento activo a empresas, patrocinadores y entidades públicas, con una campaña en redes en la que ciclistas y exciclistas profesionales de la talla de Triki Beltran, Luis Ángel Maté, José Manuel Diaz (Bh Burgos) o Juanpe López (Movistar) prestan su altavoz para solicitar el apoyo al equipo.

«Corremos para ganar, pero también para demostrar que somos una inversión segura. Ganar la Challenge de la Mancha y estar en el podio de Villatorres el mismo fin de semana está al alcance de muy pocos. Tenemos el talento, los resultados y la ambición; ahora necesitamos el respaldo de patrocinadores y entidades públicas que quieran asociar su marca a los valores de esfuerzo y éxito que este equipo representa», declara Joaquín León el Manager del equipo.

Con el trofeo de la Challenge de la Mancha en las vitrinas, el Team Grupo Serman ya mira a sus próximos objetivos, con la esperanza de encontrar los compañeros de viaje necesarios para seguir pedaleando hacia la cima.