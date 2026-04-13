La ‘II Vuelta BTT Dehesa Noreste Córdoba’ sirvió de espectacular inicio de la ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ 

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ echaron a andar este pasado fin de semana con la disputa de la ‘II Vuelta BTT Dehesa Noreste Córdoba’. De la mano del C. MTB Torrecampo, organizador del evento, se llevó a cabo esta cita de dos días con una primera etapa en formato BTT Media Maratón y otra y decisiva el segundo día de BTT Maratón.

Se trata de una competición provincial de la modalidad de BTT Maratón y Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

Primera etapa

Estas ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ arrancaron el sábado con una prueba de BTT Media Maratón con 50km de recorrido en el municipio de Conquista. Los principales favoritos al triunfo formaron un grupo que dominó buena parte la carrera, llegando en solitario con un pequeño margen Javier Trujillo (C.D. BTT Villa de Benamejí) por delante de Iván Díaz (C.D.C. Acteon) y Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar).

En cuanto a las féminas, desde los primeros compases las bikers fueron tomando sus posiciones hasta prácticamente la meta. Dominio absoluto para Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos), quien aventajó a Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria) en casi diez minutos. El tercer escalón del podio fue para Elizabet Granados (C.D. Ecoventura Vícar).

Ganadores de la primera etapa por categorías:

Cadete : Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D.D Bici19).

: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D.D Bici19). Júnior : Antonio Carlos Pedrosa (C.D. BTT Villa de Benamejí) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria).

: Antonio Carlos Pedrosa (C.D. BTT Villa de Benamejí) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria). Sub23 : Javier Trujillo (C.D. BTT Villa de Benamejí) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos).

: Javier Trujillo (C.D. BTT Villa de Benamejí) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos). Élite : Iván Díaz (C.D.C. Acteon).

: Iván Díaz (C.D.C. Acteon). Máster 30 : Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Elizabet Granados (C.D. Ecoventura Vícar).

: Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Elizabet Granados (C.D. Ecoventura Vícar). Máster 40 : Juan Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo) y Alexandre Quiroga Antolini.

: Juan Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo) y Alexandre Quiroga Antolini. Máster 50 : Melchor Sánchez (C.C. Jarote).

: Melchor Sánchez (C.C. Jarote). Máster 60: Facundo Manuel Arjona (S.D. Ales Team Solidario).

Estuvieron presenciando la prueba y la entrega de trofeos el alcalde de Conquista, Enrique Guillena, su concejal de Deportes, Manuel Castillejo, el concejal de Festejos, Juan José Blanco, y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba, Manuel Barea.

Segunda etapa

La jornada del domingo trajo un nuevo reto dentro de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’. En este caso una prueba de BTT Maratón con 71km con Santa Eufemia como localidad de referencia. Tras un pequeño neutralizado inicial se accedió al medio natural donde a los bikers les esperaba un espectacular entorno paisajístico. Se rodó muy rápido en la primera mitad de carrera, pero a partir de mitad de trazado se fueron abriendo algunos huecos y finalmente Francisco Javier Sáinz (C.D. Víctor Fernández Cycling) se hizo con la primera posición de la general por delante de Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Francisco Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo).

Y en féminas de nuevo dominio de la jiennense Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos). Segunda en meta finalizó la veterana cordobesa Pepa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo) y tercera la júnior Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria).

Ganadores de la segunda etapa por categorías:

Cadete : Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D. DBici19).

: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D. DBici19). Júnior : Enrique Madueño (C.D. ElCorre) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria).

: Enrique Madueño (C.D. ElCorre) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria). Sub23 : Manuel del Rey (C.D. FAM Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos).

: Manuel del Rey (C.D. FAM Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos). Élite : Ignacio Cantero (C.D. ElCorre).

: Ignacio Cantero (C.D. ElCorre). Máster 30: Francisco Javier Sáinz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Pepa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo)

Francisco Javier Sáinz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Pepa Arroyo (C.D.C. Fran Pozo) Máster 40 : Francisco Rodríguez y Pepa Arroyo (ambos del C.D.C. Fran Pozo).

: Francisco Rodríguez y Pepa Arroyo (ambos del C.D.C. Fran Pozo). Máster 50 : Pedro Jesús Nieto (C.D. Acteon).

: Pedro Jesús Nieto (C.D. Acteon). Máster 60: Antonio Vaqueras (C.C. Jarote).

Estuvieron presentes en el corte de cinta el diputado de Deportes, Antonio Martín, junto al alcalde de Santa Eufemia, Antonio Castillejo y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba, Manuel Barea.

Al término de la prueba, en la entrega de trofeos, junto al alcalde local y al delegado federativo estuvieron el alcalde de Torrecampo, Francisco Castillo, el de El Guijo, Jesús Fernández, el de Pedroche, Juan Ignacio Romero.

Clasificación general de la Vuelta

Tras las dos etapas disputadas, los bikers Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos) fueron los nombres más destacados a nivel absoluto. Fueron los ciclistas en invertir menos tiempo en completar estas dos emocionantes etapas que han formado la ‘II Vuelta BTT Dehesa Noreste Córdoba’.

Ganadores de la vuelta por categorías:

Cadete : Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D. DBici19).

: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Lidia López (C.D. DBici19). Júnior : Enrique Madueño (C.D. ElCorre) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria).

: Enrique Madueño (C.D. ElCorre) y Laura Palma (Rulecycling-McViman-Evaria). Sub23 : Manuel del Rey (C.D. FAM Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos).

: Manuel del Rey (C.D. FAM Bike Team) y Ana María Mena (Kanina Bikes Ciclosalud Entrenamientos). Élite : Iván Díaz (C.D.C. Acteon).

: Iván Díaz (C.D.C. Acteon). Máster 30 : Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Elizabet Granados (C.D. Ecoventura Vícar).

: Sergio Torres (Dehesas Reunidas Globalcar) y Elizabet Granados (C.D. Ecoventura Vícar). Máster 40 : Juan Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo) y Alexandre Quiroga Antolini.

: Juan Rodríguez (C.D.C. Fran Pozo) y Alexandre Quiroga Antolini. Máster 50 : Melchor Sánchez (C.C. Jarote).

: Melchor Sánchez (C.C. Jarote). Máster 60: Antonio Vaqueras (C.C. Jarote).

Por su parte, el biker Paco Márquez del Bull Bikes participó en el en el Desafío de Miramontes , que es el inicio del circuito provincial de Córdoba con dos pruebas , la primera en conquista con una media maratón en la que quedó 15 de la general y 5º de su categoría, mientras que el domingo , era una maratón en Santa Eufemia en la que consiguió hacerse con la 10 posición de la general y un 3º puesto en su categoría máster 30