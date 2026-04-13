El II Duatlón Ciudad de Baena puntuable para el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026

Los aficionados y amantes del duatlón y triatlón podrán disfrutar el próximo 19 de abril de una nueva edición del Duatlón Ciudad de Baena, una de las pruebas más importantes del circuito provincial, que cuenta con la colaboración de la Diputación de Córdoba.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha destacado “el éxito de esta prueba, en la que van a participar los mejores deportistas en ambas modalidades de Andalucía y que se ha convertido en una cita muy atractiva también para los aficionados”.

El diputado ha recalcado “la relevancia de este tipo de competiciones deportivas que muestran el maravilloso paisaje natural y urbano que tiene la provincia de Córdoba, cada uno de los municipios por los que discurren”. Del mismo modo, ha insistido en la importancia de este evento que es puntuable para el circuito andaluz de triatlón, además de para el Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón Diputación de Córdoba 2026”.

La prueba, en modalidad de duatlón de carretera, se disputará en distancia Sprint, con un recorrido que combinará 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y un último tramo de 2,5 kilómetros de carrera a pie hasta la meta. El recorrido, con salida y meta junto al Pabellón Deportivo Juan Carlos I, ofrecerá un trazado exigente y dinámico que recorrerá algunos de los puntos más emblemáticos de la localidad, garantizando tanto el espectáculo para el público como la seguridad de los participantes.

El primer segmento de carrera a pie consistirá en dos vueltas de 2,5 kilómetros mientras que el segundo sector de carrera a pie será dando una de esas vueltas que cruzará el municipio de un extremo a otro. Por su parte, el sector ciclista de carretera será a una sola vuelta sobre un trazado con algunas zonas más rápidas y otras de mayor dureza pero con una ida y vuelta recto y seguro para todos los participantes.

La organización corre a cargo del Club Triatlón Baena junto con la siempre importante colaboración de otras instituciones públicas, como en este caso es el Ayuntamiento de Baena, la Diputación de Córdoba y la Federación Andaluza de Triatlón.