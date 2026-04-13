Sólida actuación del Team Grupo Serman en la Copa de España en Montemayor

El equipo ha firmado una destacada actuación este fin de semana en una nueva prueba de la Copa de España, marcada por un alto ritmo competitivo y un desenlace al sprint en el que los pequeños detalles marcaron la diferencia.

Donde Carlos Tienda logró una meritoria 17ª posición, entrando en el grupo principal a escasos segundos de la cabeza tras una llegada masiva en la que la victoria se decidió en los últimos metros en las rampas del castillo de Montemayor. Su rendimiento confirma la progresión y el buen estado de forma, compitiendo de tú a tú con los mejores del pelotón nacional.

Especial mención merece el trabajo de su compañero Iván Santos, el manchego del equipo desempeñó un papel clave durante toda la jornada. Con generosidad y sacrificio, se volcó en apoyar a su líder, controlando movimientos y posicionándolo en los momentos decisivos de la carrera.

El resto del equipo completó la prueba, contribuyendo al buen resultado colectivo y demostrando una gran cohesión y compromiso en una competición exigente.

Joaquín León valoraba muy positivamente el rendimiento global del equipo, destacando la actitud, el esfuerzo y la capacidad de competir al más alto nivel. Este resultado refuerza la confianza de cara a las próximas citas del calendario.

El equipo afrontará el próximo fin de semana un nuevo reto, dividiéndose en dos bloques para competir en distintas pruebas del calendario nacional. Por un lado, una parte de la plantilla estará presente en la Gran Challenge de La Mancha, que se disputará en Alcázar de San Juan y Los Yebenes. Por otro, el resto del equipo competirá en Villargordo (Jaén) en la V Clásica de Villatorres, donde el conjunto defenderá el primer puesto de Nicolás de Armas, con el objetivo de mantener el liderato y seguir siendo protagonistas.