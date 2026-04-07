26 equipos y 200 corredores listos para el 51 Gran Premio de Ciclismo en Montemayor

El delegado de Deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín, ha dado a conocer la 51 edición del Gran Premio de Montemayor, “prueba que tendrá lugar el domingo 12 de abril y que volverá a situar a esta localidad de la campiña como epicentro del ciclismo nacional”.

De este modo lo ha explicado Martín, quien ha recordado que “la prueba será la tercera de las nueve competiciones que conforman la Copa de España Junior 2026, lo que refuerza aún más su relevancia dentro del ámbito deportivo de primer nivel”.

“Este encuentro deportivo convertirá a Montemayor en la única sede andaluza de esta competición, consolidándose así como referente del ciclismo nacional y situando, una vez más, a nuestra provincia en lo más alto del mundo del deporte y, de manera concreta, del ciclismo”, ha apostillado Martín.

Según el responsable de Deportes de la institución provincial, “la prueba contará con la participación de 26 equipos y cerca de 200 corredores llegados de diferentes puntos de nuestra geografía, lo que garantiza un alto nivel competitivo”.

En relación con el recorrido, ha continuado, “esta edición presenta novedades aunque mantiene la dureza y el atractivo de años anteriores. Así, la carrera se disputará sobre un trazado de 117 kilómetros divididos en dos vueltas, lo que favorecerá el espectáculo y permitirá a los aficionados disfrutar en varias ocasiones del paso del pelotón”.

“Entre los puntos clave del recorrido destacan el Premio de la Montaña en el Llano del Espinar, hito determinante en el desarrollo de la carrera, y la meta volante que se ubicará en Montilla puntuado en los dos pasos, lo que añade un competente táctico y competitivo extra”, ha remarcado Martín.

En definitiva, ha concluido, “una cita que en su 51 edición asegura a los aficionados al ciclismo una carrera selectiva, dinámica y muy abierta, donde los corredores deberán gestionar el esfuerzo y aprovechar cada oportunidad”.