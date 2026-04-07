El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba organiza una marcha escolar por el Día Mundial de la Salud

El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba celebrará, el próximo viernes 10 de abril, el Día Mundial de la Salud con la organización de la III Marcha Escolar Saludable, una iniciativa de promoción de la salud que se desarrollará de forma simultánea en múltiples localidades de la comarca.

La actividad, impulsada por profesionales de Enfermería Referente Escolar, contará con la participación de alumnado de centros de primaria y secundaria de municipios de: Lucena, Monturque, Moriles, Montilla, Puente Genil, Cabra, Baena, Priego, Aguilar de la Frontera, Fernán Núñez, Montalbán, Santaella, La Rambla, Montemayor y Benamejí, entre otros.

Durante la marcha, los escolares recorrerán un itinerario previamente establecido, encabezados por pancartas y repartiendo mensajes saludables elaborados por ellos mismos, en el marco de programas educativos como Forma Joven y Creciendo en Salud. Estas iniciativas abordan aspectos clave como la alimentación equilibrada, la actividad física, la salud emocional, el autocuidado o la prevención de conductas de riesgo.

La jornada culminará en un punto céntrico de cada localidad, donde se desarrollarán actividades como la lectura de un manifiesto, dinámicas de actividad física y la realización de un desayuno saludable, reforzando así el mensaje de la importancia de adquirir hábitos de vida saludables desde edades tempranas.

En esta nueva edición, los participantes se coordinarán bajo el lema ‘Juntos por la salud. Apoyemos la ciencia’, una acción conjunta que busca sensibilizar a la población y fomentar entornos educativos más saludables, implicando a toda la comunidad en el cuidado de la salud y el bienestar.

Paralelamente, distintos municipios del área sanitaria han programado actividades específicas con motivo del Día Mundial de la Salud, entre las que se incluyen talleres, charlas impartidas por profesionales sanitarios y acciones comunitarias orientadas a la prevención y el bienestar, contando con esta marcha saludable, como una de las actividades principales. Estas iniciativas se complementan con acciones educativas, intervenciones comunitarias y la implicación directa de profesionales de los centros sanitarios públicos en la promoción de hábitos de vida saludables en toda la comarca.