La música sinfónica de Antonio Vivaldi sonará en La Rambla y Montalbán

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Cultura, presenta una nueva edición del programa ‘La Orquesta Suena en la Provincia’, una iniciativa que vuelve a llevar la música sinfónica a distintos municipios con el objetivo de acercar la cultura a todos los rincones de la provincia. Las actuaciones se celebrarán en los meses de junio y septiembre y habrá también un ciclo de conciertos didácticos en octubre.

El responsable del Área en la institución provincial, Gabriel Duque, ha destacado que este programa “se enmarca en un convenio de colaboración dotado con una aportación de 250.000 euros. Se trata de una alianza estratégica ya consolidada que refuerza el compromiso entre ambas instituciones con la difusión de la cultura en todo el territorio provincial, facilitando el acceso de la ciudadanía a espectáculos musicales de excelencia y acercando la programación sinfónica a municipios alejados de los grandes núcleos urbanos”.

Este proyecto, ha enfatizado Duque, “permite además reforzar el papel de la Orquesta de Córdoba como institución cultural de referencia y como vehículo para acercar la música clásica a nuevos públicos, especialmente entre la población infantil y juvenil”.

Por su parte, el director-gerente de la Orquesta de Córdoba, Roberto Pálmer, ha explicado que “en esta edición se estrena un formato diferente, más pequeño, adaptable a esos municipios que no tienen un gran teatro, pero sí el derecho de disfrutar de la Orquesta de Córdoba al menos una vez al año”. En este sentido, Pálmer ha recalcado “el apoyo tan importante de la Diputación, que nos permite articular un amplio programa de actividades entre las que se incluye esta gira provincial”.

La edición de 2026 se iniciará durante el mes de junio con tres conciertos programados en los municipios de Luque (11 de junio, en el Teatro Municipal Cine Carrera), La Rambla (12 de junio, en la Caseta de la Cultura Alcalde Diego León) y Espiel (13 de junio, en la Caseta Municipal). Estas localidades acogerán una de las obras más emblemáticas del repertorio barroco universal, Las Cuatro Estaciones, de Antonio Vivaldi.

La interpretación contará con la participación de la violinista Hoang Linh Chi como solista, acompañada por la Orquesta de Córdoba bajo la dirección de Alejandro Muñoz.

La gira provincial tendrá una segunda fase los días 11, 12 y 13 de septiembre en los municipios de Rute, Fuente Obejuna y Montalbán, manteniendo como eje central la interpretación de Las Cuatro Estaciones, acompañadas de explicaciones y ejemplos previos que facilitarán la compresión de la obra y acercan la música clásica a todas las edades.

La programación contempla también del 27 al 29 de octubre un ciclo de conciertos didácticos bajo el título ‘Kacharristán’, un original espectáculo que combina música, humor y concienciación medioambiental. La propuesta parte de la idea de construir instrumentos musicales a partir de materiales reciclados y objetos de uso cotidiano, transmitiendo a los más jóvenes valores relacionados con la sostenibilidad y el cuidado el entorno. Este propuesta estará dirigida por Sebastián Zinka y con la participación del dúo Vibra-Tó, formado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea.

Como novedad en esta edición, la Diputación y la Orquesta de Córdoba ponen en marcha el proyecto ‘La Reciclorquesta’, una iniciativa educativa dirigida a escuelas de música de la provincia. El programa contempla sesiones formativas para profesorado y alumnado en las que se enseñará a construir instrumentos sencillos con materiales reciclados y a desarrollar actividades musicales participativas que posteriormente se integrarán en los conciertos didácticos de ‘Kacharristán’.

Con esta iniciativa se pretende estrechar la colaboración entre músicos profesionales y estudiantes, ofrecer nuevos recursos a los centros educativos y fomentar la creatividad y la conciencia medioambiental entre los más jóvenes.