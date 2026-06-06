Inversión histórica en La Rambla para modernizar la recogida de residuos con 22 islas soterradas

El alcalde de La Rambla, Jorge Jiménez, junto al vicepresidente primero de la Diputación de Córdoba y presidente de EPREMASA, Andrés Lorite, ha puesto en valor el avance de las obras de soterramiento de contenedores en La Rambla, una actuación que viene a ser una inversión histórica para el municipio que permitirá mejorar la gestión de los residuos urbanos, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Durante una visita institucional en La Rambla celebrada coincidiendo con el Día Mundial del Medio Ambiente, Andrés Lorite ha destacado la colaboración entre la Diputación de Córdoba, a través de EPREMASA, y el Ayuntamiento de La Rambla para hacer realidad un proyecto estratégico que contempla la implantación de 22 islas de recogida soterradas distribuidas por todo el casco urbano.

“Hoy es un día especialmente significativo porque hablamos de sostenibilidad, de reciclaje y de la necesidad de separar correctamente nuestros residuos para avanzar hacia un modelo más eficiente y respetuoso con el medio ambiente”, ha señalado Lorite, quien subrayó que esta actuación responde a una apuesta decidida por la descarbonización, la sostenibilidad ambiental y la lucha contra los efectos del cambio climático.

La intervención, que supera los 500.000 euros entre obra civil y contenedorización, permitirá disponer en cada punto de recogida de contenedores destinados a la fracción resto y a los envases ligeros, facilitando así la separación de residuos y fomentando el reciclaje entre la ciudadanía.

Asimismo, el presidente de EPREMASA ha destacado que el nuevo sistema aportará importantes ventajas para los usuarios. Entre ellas, una mayor accesibilidad, una mejora de las condiciones higiénicas y la posibilidad de depositar residuos a cualquier hora del día, eliminando las limitaciones horarias asociadas a los contenedores de superficie.

“Ganamos en bienestar, en higiene y en comodidad para los vecinos. Estamos haciendo que un servicio público básico sea más eficiente, más moderno y más adaptado a las necesidades de la población”, ha afirmado.

Según ha explicado Lorite, la actuación se encuentra ejecutada en torno al 95% y está previsto que el próximo 22 de junio entren en funcionamiento todos los contenedores soterrados, iniciándose oficialmente el nuevo servicio de recogida de residuos mediante este sistema.

El responsable provincial ha incidido en el ejemplo de cooperación institucional que ha hecho posible el proyecto. “Es una muestra de cómo dos administraciones pueden trabajar unidas para ofrecer servicios públicos de calidad y responder a las demandas de los ciudadanos”.

Finalmente, Lorite ha hecho un llamamiento a la implicación de los vecinos en la correcta separación de residuos y en la promoción del reciclaje. “Queremos una provincia cada día más sostenible y comprometida con el futuro. Dar una nueva vida a los residuos es también dar una nueva oportunidad a nuestro planeta. Cuidar de nuestra casa común es una responsabilidad compartida de todos”, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de La Rambla ha destacado que con este proyecto “se ha cumplido una demanda histórica del pueblo, la instalación de contenedores soterrados para evitar molestias a los vecinos”.

Jorge Jiménez se ha congratulado en que la obra de los contenedores soterrados “está prácticamente terminada, y como ha dicho el presidente de EPREMASA, muy pronto estará en servicio”. Así, ha agradecido el apoyo constante y la colaboración de la Diputación provincial de Córdoba en los proyectos que se llevan a cabo en el municipio, y en concreto ha agradecido la implicación personal de Andrés Lorite “para que esto haya sido una realidad en tiempo récord”, ha finalizado.