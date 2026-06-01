El Senior B del Ciudad de La Rambla Femenino, campeonas de la Copa Federación Senior Femenina

El Senior B del Ciudad de La Rambla Femenino, se ha proclamado campeón de la Copa Federación Senior Femenina tras vencer por 2-1 al U.D. Sur en una final preciosa, disputada con intensidad, emoción y un altísimo nivel competitivo por parte de ambos equipos.

Desde el club rambleño felicitan al U.D. Sur por el gran partido realizado y desearle toda la suerte del mundo en la fase de ascenso que afronta. Ha sido un rival extraordinario y estamos seguros de que seguirá cosechando éxitos.

David Ruiz, entrenador del Ciudad de La Rambla Femenino, ha señalado que «me gustaría valorar que está temporada ha sido todo un éxito. Comenzamos con la fusión del Senior de Tercera Federación a nuestro club (antes pertenecía al masculino) Dimos el salto de ser solo dos equipos en categoría fomento a tener senior a, senior b y cadete en categoría de fútbol 11, infantil y alevín por lo que la jugadora puede pertenecer al club siempre sin tener que buscar donde ir (algo habitual en el fútbol femenino).

Hemos afrontado la temporada como la consagración a un gran proyecto que no solo ha dado sus frutos con el aumento de jugadoras si no también con la consecución de títulos como es la Copa Federación Femenina Senior y el campeonato liguero Infantil femenino. finalizó Ruiz

Desde el club han querido hacer una mención especial a las jugadoras ...en su esfuerzo, en su compromiso y en todo lo que hay detrás de este logro. Porque este título no solo premia una final. Premia meses de trabajo, de sacrificio, de kilómetros recorridos, de entrenamientos, de risas compartidas, de apoyo mutuo y de una ilusión que nunca ha dejado de crecer. Estamos hablando de un equipo que afrontaba su primer año de vida. Un equipo formado en un 95% por jugadoras juveniles de primer año. Un grupo en el que cada futbolista procede de un pueblo diferente. Lo que podía parecer una dificultad se convirtió desde el primer día en algo especial: una familia unida por la pasión por el fútbol.

Habéis demostrado que no existen distancias cuando hay compromiso, que la juventud no es un límite cuando hay talento y personalidad, y que los sueños se consiguen cuando se trabaja juntas por ellos. Nos sentimos inmensamente orgullosos de vosotras. De la temporada que habéis realizado, de la unión que habéis construido, de la amistad que habéis creado y de la forma en la que habéis defendido este escudo dentro y fuera del terreno de juego. cerro el Club.

El Ciudad de La Rambla Femenino nació en 2023 y actualmente compite en Tercera Federación grupo 10, donde ha concluido esta temporada 2025/26 como 5° clasificado, militando en sus filas hay rambleñas pero tambien jugadoras de Montilla, Montalbán, Lucena, Casariche, Llanos de San Juan, Zambra, Alcalá Real y Fernán Núñez

El cuadro técnico se divide en David Ruiz, Presidente del Club y entrenador del infantil junto a José Luis Moreno, Emilio Soto entrenador del Senior B y Antonio Cumplido delegado de campo ayer.