El Hospital Reina Sofía rememora su primer medio siglo de vida

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba ha celebrado hoy el acto institucional conmemorativo de su 50º aniversario, una cita emotiva que ha reunido a autoridades, profesionales, pacientes y representantes de la sociedad para rendir homenaje a medio siglo de compromiso con la salud bajo el lema ‘50 años cuidando de ti’. El encuentro de esta mañana marca el inicio de un amplio programa de actividades que se desarrollará a lo largo de este año, con iniciativas institucionales, científicas, culturales, deportiva, sociales y de humanización que consolidan esta efeméride como un proyecto de ciudad.

La jornada, presidida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha recreado el recorrido de la institución desde su inauguración el 3 de abril de 1976 y su crecimiento hasta llegar a la actualidad convertido en motor sanitario, científico y social de Córdoba y Andalucía.

“El Reina Sofía es un centro de gran prestigio asistencial, en la docencia y en la investigación y que se ha hecho grande gracias al trabajo de sus sanitarios. Por él pasan a diario cientos de personas, pacientes y familias que ponen en manos de sus profesionales lo más preciado que tienen: su salud y sus vidas. Un centro que tiene en la cirugía, los trasplantes (más de 10.800 trasplantes en estas cinco décadas) y las donaciones su sello de identidad”, ha subrayado el presidente.

En el acto Juan Manuel Moreno ha estado acompañado por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre; el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el director gerente del hospital, Francisco Triviño, así como por numerosas autoridades civiles, militares, sanitarias y eclesiásticas, profesionales, pacientes, familias, proveedores y colaboradores del complejo sanitario.

Salud y cultura

La jornada ha comenzado con la proyección de un vídeo histórico de la inauguración de la entonces Ciudad Sanitaria Reina Sofía en 1976 por Sus Majestades los Reyes Don Juan Carlos I y Doña Sofía, cedido por la Filmoteca de Andalucía y grabado por un profesional del propio hospital recientemente fallecido. El hospital ha agradecido a la filmoteca y a la familia del enfermero que grabó las imágenes este detalles con motivo del aniversario.

El encuentro también ha combinado diferentes expresiones culturales, fundamentalmente música y poesía, que reflejan la identidad de un hospital profundamente conectado con su entorno. El acto ha incluido la actuación de la guitarrista cordobesa Teresa Jiménez, que ha interpretado la soleá ‘La Ribera’, símbolo de la fusión entre tradición e innovación que caracteriza al hospital. Teresa, a pesar de su juventud, ha dado ya conciertos por todo el mundo y está a punto de sacar su primer disco.

A continuación, el escritor, poeta y comunicador cordobés Joaquín Pérez Azaústre (que incluye en su trayectoria numerosos premios y reconocimientos) ha recitado dos poemas propios vinculados con su paternidad, con este hospital y con Córdoba.

Además, la Orquesta de Guitarras Ziryab, del Conservatorio Músico Ziryab, ha interpretado ‘Nothing else matters’, bajo la dirección de Celso García y con las solistas Martina Ramos y Rosa Gómez.

Otro de los momentos centrales ha sido el homenaje a los directores gerentes que han estado al frente del hospital desde su creación, un reconocimiento que ha puesto en valor su papel en la transformación y crecimiento del complejo sanitario. Han estado presente en el acto Miguel Mingorance, Gabriel Pérez Cobo, Gonzalo Cisneros, José Luis Díaz, José Manuel Aranda, Marina Álvarez, Valle García y Francisco Triviño.

El acto ha continuado con la proyección del vídeo corporativo ‘50 años cuidando de ti’, que recoge testimonios de profesionales, pacientes y familias, y que ha servido para reflejar el sentimiento de pertenencia que despierta el hospital.

Finalmente, la interpretación del Himno de Andalucía (voz de Anabel Álvarez y guitarra Celso García) por parte del Conservatorio Músico Ziryab ha puesto el broche de oro a la jornada y, como colofón, los asistentes han compartido la tarta conmemorativa del aniversario en el vestíbulo principal del hospital, realizada por Pastelería San Rafael, en un ambiente distendido que ha reforzado el carácter cercano de la celebración.

50 años de excelencia

El Hospital Reina Sofía celebra su aniversario consolidado como una de las principales instituciones sanitarias de Andalucía y como un elemento esencial en la historia de Córdoba. Desde su inauguración en 1976, ha evolucionado desde una ciudad sanitaria con dos edificios y unos 3.000 profesionales hasta un complejo de referencia con cerca de 7.000 trabajadores, diez edificios y una actividad asistencial, docente e investigadora de primer nivel. Esta efeméride reconoce una trayectoria marcada por la excelencia, la innovación y un fuerte vínculo con la ciudadanía.

A lo largo de estas cinco décadas, el Hospital Reina Sofía ha sido protagonista de algunos de los avances más relevantes de la medicina en Andalucía y España, con hitos como los primeros trasplantes, el desarrollo de la cirugía más innovadora y la incorporación de otras tecnologías de vanguardia. Hoy, el hospital es un referente nacional e internacional, especialmente en donación y trasplantes.