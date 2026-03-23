La Tarjeta Sanitaria Virtual en el teléfono móvil se podrá usar desde el 26 de marzo

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha presentado hoy, junto al presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, Antonio Mingorance, en una farmacia de Sevilla la Tarjeta Sanitaria Virtual, una “herramienta” que “va a cambiar de manera definitiva la forma en la que los andaluces se relacionan con su sistema sanitario y con sus datos de salud” a partir del próximo 26 de marzo, día en el que estará ya disponible para su uso virtual desde los teléfonos móviles o tabletas. “Hoy Andalucía da un paso de gigante en su camino hacia la vanguardia y vuelve a ser pionera en España”, ha asegurado.

El consejero ha explicado que, con la nueva Tarjeta Sanitaria Virtual del SAS, que estará operativa a través de la Carpeta Ciudadana y de las apps Salud Andalucía y ClicSalud+, los ciudadanos podrán identificarse en cualquier centro sanitario “gracias a su interoperabilidad y al uso de un código QR dinámico de alta seguridad”; los padres podrán llevar en su móvil las tarjetas de sus hijos menores, “pensando en la conciliación y la logística de las familias”.

El titular de Sanidad ha señalado que el móvil o la tableta será la “llave de entrada” a la sanidad pública, si bien la tarjeta física seguirá siendo compatible.

No obstante, ha subrayado, este avance, fruto de la alianza estratégica entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y la Agencia Digital de Andalucía (ADA) se integra en un proyecto “mucho más ambicioso”: la digitalización transversal de la administración pública andaluza. “Con esta tarjeta eliminamos fronteras burocráticas innecesarias y demostramos que Andalucía camina hacia el papel cero con una digitalización segura”, ha afirmado.

Esta digitalización tiene otras aplicaciones en el sistema sanitario, como la automatización de las tareas burocráticas, para que “nuestros médicos y enfermeros tengan menos carga de papeleo y más tiempo para lo que realmente importa: la atención directa y el cuidado de los pacientes”; la integración de todas las plataformas de salud en SaludResponde+; un canal con el ciudadano a través de WhatsApp, sustituyendo los antiguos SMS por una vía más clara, segura y cercana, para informar sobre citas y noticias de salud.

Además, se va a activar la Sala Virtual de Espera, “un sistema innovador que se activa en picos de alta demanda para garantizar que el portal ClicSalud+ y la Ventanilla Electrónica del Profesional (VEC) nunca se caigan”; el Distrito Sanitario Virtual, de manera que, si no hay cita en su centro de salud, el sistema le ofrece una alternativa; la comunicación directa farmacia-médico, cuando un paciente crónico necesite renovar su medicación; y, con el apoyo de la Red Puntos Vuela, con más de 760 centros en Andalucía, “garantizamos que nadie se quede atrás en esta revolución, formando a nuestros mayores en el uso de estas herramientas digitales del SAS”.

El consejero ha recordado que todas estas medidas forman parte de la Estrategia de Salud Digital 2030 (ESDA), aprobada recientemente, que cuenta con una inversión de más de 316 millones de euros iniciales y se basa en tres pilares esenciales: la gobernanza, la humanización y la capacitación digitales, con el propósito de “impulsar la transformación digital de la organización sanitaria andaluza, fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y modernizando la prestación de servicios”.

Antonio Sanz ha detallado que “la ESDA va a integrar las tecnologías de la información y la comunicación para optimizar la gestión, mejorar la accesibilidad y personalizar la atención al paciente, sentando las bases para un sistema sanitario más eficiente y centrado en el ciudadano”.

El titular de Sanidad ha destacado que, con esta transformación digital, “Andalucía ya no espera al futuro; Andalucía lo lidera”, y también con la incorporación, por ejemplo, de la aplicación de la Inteligencia Artificial en el cribado de cáncer de mama o de la tecnología de última generación, como el PET-TAC o el Gammaknife.

Finalmente, el consejero ha agradecido el “enorme trabajo” de los equipos de la ADA y del SAS, que “están haciendo posible que Andalucía avance con paso firme en esta transformación”. “Porque estamos convencidos de que la sanidad del futuro será cada vez más digital, conectada y centrada en las necesidades de las personas”, ha concluido.

El acto ha contado con la presencia de la directora gerente del SAS, Valle García; la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital, Áurea Morillo; el director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el SAS, Ismael Vargas; la delegada territorial de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo; subdirector de Farmacia del SAS, Eutimio Tercero; y Bibiana Pérez-Solano, titular de la farmacia en la que se ha celebrado esta presentación.