Carlos Tienda, Team Grupo Serman, vence en Lucena

El corredor júnior del Team Grupo Serman firmó ayer una espectacular actuación en la ‘XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena’, prueba de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ donde Ana Belén Báñez se impuso entre las féminas.

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ regresaron ayer con la disputa de la ‘XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena’, tercer envite de este circuito provincial cordobés de BTT. Un importante número de corredores acudió a la llamada del B.C. De Montaña La Ralenga con su propuesta dominical en forma de prueba de Media Maratón.

Se trata de una competición provincial de la modalidad de BTT Maratón y Media Maratón que la Federación Andaluza de Ciclismo pone en marcha con la colaboración de la Delegación de Juventud y Deportes de la Diputación de Córdoba y gracias a la labor organizadora de los clubes ciclistas y ayuntamientos de la provincia.

El recorrido de unos 43km con salida y llegada en el Pabellón Municipal de Deportes de Lucena ‘Antonio Ruiz Canela’ brindó un gran espectáculo. Tres corredores se destacaron desde el principio, pero en el última cuarto de carrera se marchó en solitario José Manuel Hidalgo. Cuando todo parecía de su lado, el joven júnior Carlos Tienda (Team Grupo Serman) pudo remontar y rematar la faena en los últimos kilómetros. Con el máster 30 Hidalgo segundo, tan solo quedaba por decidirse el tercer escalón de la general masculino, que finalmente cayó del lado del sub23 Sergio Pérez (Conway CDC Trujillo).

Por su parte, en féminas la sevillana Ana Belén Báñez (C.D. Expobikes) se posicionó en cabeza de carrera desde muy pronto, puesto que mantuvo hasta alcanzar la meta. La segunda posición fue para la joven júnior Laura Palma (Rulecycling-McVima-Evaria), a menos de dos minutos de ella, mientras que María Jesús Romero (Gacosur Racing Team) acabó por cerrar el podio.

Ganadores de la prueba por categorías:

Cadete : Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena).

: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena). Júnior : Carlos Tienda (Team Grupo Serman) y Laura Palma (Rulecycling-McVima-Evaria).

: Carlos Tienda (Team Grupo Serman) y Laura Palma (Rulecycling-McVima-Evaria). Sub23 : Sergio Pérez (Conway CDC Trujillo).

: Sergio Pérez (Conway CDC Trujillo). Élite : Pedro Lunar (Kazajoz-BikeOcasión-PetroGold) e Isabel Gallo (Desnivel Zero Manber).

: Pedro Lunar (Kazajoz-BikeOcasión-PetroGold) e Isabel Gallo (Desnivel Zero Manber). Máster 30 : José Manuel Hidalgo y María Jesús Romero (Gacosur Racing Team).

: José Manuel Hidalgo y María Jesús Romero (Gacosur Racing Team). Máster 40 : Fernando Vega (C.C. Sirocco Bike) y Ana Belén Báñez (C.D. Expobikes).

: Fernando Vega (C.C. Sirocco Bike) y Ana Belén Báñez (C.D. Expobikes). Máster 50 : Melchor Sánchez (C.C. Jarote).

: Melchor Sánchez (C.C. Jarote). Máster 60: Santiago Beltrán.

Junto a los miembros del club organizador estuvieron presentes en el corte de cinta y en la entrega de premios el alcalde de Lucena, Aurelio Fernández, su concejal de Deportes, Ángel Novillo, la concejala de Educación, Miriam Ortiz, y el delegado de la Federación Andaluza de Ciclismo en la provincia de Córdoba, José María Miras.

Con respecto al palmares montillano destacar los puestos obtenidos por Antonio Sillero, (3º Master30 y 6 general), David Torres (11 general 4º Master30) y Francisco Márquez (17º general y 6º en Master30).

La siguiente prueba de esta competición provincial será el ‘Memorial Isidro Pulido BTT Media Maratón’ previsto para el 6 de septiembre.

Para optar a la clasificación final, el corredor tiene que haber participado al menos en la mitad de las pruebas celebradas (redondeando hacia arriba si son impares) y con un mínimo de 2 participaciones. Todos los que se incluyan en esta clasificación final, recibirán un maillot conmemorativo de esta edición.

Sólo puntuarán para la clasificación final del circuito los corredores con licencia tramitada por la Federación Andaluza de Ciclismo, y los participantes con licencia de un día con residencia en Andalucía.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2026 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo.