La XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena pondrá a prueba a los ‘bikers’ de las DiputaciónCórdoba XCM Series 2026

La XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena se celebrará el 17 de mayo como tercera cita puntuable de este provincial cordobés con un recorrido de 42,5 kilómetros.

Lucena se prepara para recibir una de las citas más longevas del calendario cordobés de BTT. El próximo domingo 17 de mayo se disputará la XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena, tercera prueba puntuable del circuito DiputaciónCórdoba XCM Series 2026, con la organización del B.C. de Montaña La Ralenga.

La localidad lucentina volverá a convertirse en epicentro del ciclismo de montaña provincial con una prueba de media maratón que reunirá a bikers de toda Andalucía sobre un recorrido de puro BTT. Tras las dos primeras citas del cartel provincial, esta carrera marcará un nuevo capítulo en la lucha por las clasificaciones generales del circuito cordobés de XCM.

La salida se dará a las 10 horas desde el Pabellón Municipal de Deportes Antonio Ruiz Canela, mismo lugar donde estará situada la línea de meta tras completar un exigente trazado circular de 42,5 kilómetros. El recorrido tendrá un tiempo máximo de paso fijado hasta las 14:15 horas y contará con un punto de cierre de control situado en el kilómetro 27,5, establecido a las 12:45 horas.

Las inscripciones deberán formalizarse a través de este formulario web, permaneciendo abiertas hasta el jueves 14 de mayo. El precio de participación será de 16€ para federados y 28€ para quienes tramiten licencia por un día. Además, se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba siempre que queden plazas disponibles, con un incremento de 5€ sobre el precio establecido.

La recogida de dorsales y verificación de licencias se realizará en el propio Pabellón Municipal de Deportes, entre las 8:30 y las 9:30 horas.

La prueba está destinada a las categorías comprendidas entre cadete y máster 60, masculinas y femeninas, además de la categoría no competitiva de cicloturista.

Como es habitual en esta competición, la organización premiará con trofeo a los tres mejores corredores de cada categoría convocada, tanto masculinas como femeninas, manteniendo así el atractivo competitivo de un circuito provincial que continúa consolidándose dentro del calendario andaluz de BTT media maratón. Además, el circuito contempla clasificación por clubes, uno de los grandes focos de interés de la temporada.

La XXXI Ruta MTB Ciudad de Lucena promete nuevamente espectáculo, exigencia física y el mejor ambiente biker en uno de los enclaves con mayor tradición de bicicleta de montaña de la provincia de Córdoba.

Toda la información sobre esta competición, así como las novedades en cuanto a la normativa y al funcionamiento de las pruebas, se podrá seguir a través de la web cordobaxcmseries.com con noticias, calendario, normativa, inscripciones, clasificaciones, galerías de fotos, vídeos, etc. Además, en redes sociales con el hashtag #DiputaciónCórdobaXCMSeries2026 cada fin de semana de competición, con seguimiento en vivo a través de las cuentas oficiales de la Federación Andaluza de Ciclismo.